Call of Duty ประกาศคอลแลบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ "Dune: Part Two"

ในความร่วมมือสุดพิเศษนี้จะมีชุดให้ผู้เล่นได้ซื้อมาสะสมทั้งหมด 2 ชุด เริ่มจากชุดแรกคือ Paul Atreides (นำแสดงโดย Timothée Chalamet) และชุดที่สองคือ Feyd-Rautha Harkonnen (นำแสดงโดย Austin Butler) โดยทั้งสองชุดสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าภายในเกม Call of Duty ซึ่งเปิดขายแล้ววันนี้นอกจากนี้ ภายในงาน Brazil’s Comic-Con ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัววิดีโอคลิปที่ Timothée Chalamet และ Austin Butler ได้เข้าร่วมเล่นและแข่งขันกันในเกม โดยเข้าร่วมเป็นตัวละครที่ตัวเองแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Dune: Part Two ที่ห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดในโหมด 1v1 ในแผนที่สุดคลาสสิกของ Call of Duty อย่าง RustCall of Duty Modern Warfare III วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One และ PC (Battle.net และ Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.callofduty.com/th/modernwarfare3