ในช่วง Early Access ผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงโหมดแคมเปญเต็มรูปแบบ โหมดมัลติเพลเยอร์ และโหมดซอมบี้ Modern Warfare โดยในโหมดแคมเปญจะเล่าเรื่องต่อ Modern Warfare II เมื่อ 'กัปตันไพรซ์' และหน่วยเฉพาะกิจ 141 ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามขั้นสูงสุด 'วลาดิมีร์ มาคารอฟ' อาชญากรสงครามผู้คลั่งชาติกำลังขยายขอบเขตอำนาจของเขาไปทั่วโลก ทำให้หน่วยเฉพาะกิจ 141 ต้องใช้ทุกยุทธวิธีเพื่อหยุดมหันตภัยครั้งนี้ให้ได้โหมดแคมเปญจะมีภารกิจทั้งหมด 15 ภารกิจ โดยในแต่ละภารกิจหากทำสำเร็จจะได้รับไอเทมเป็นของรางวัลซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในโหมดมัลติเพลเยอร์ โมหดซอมบี้ และใน Call of Duty: Warzone ซึ่งรางวัลทั้งหมดนี้จะได้รับทั้งในตอนที่เปิดให้เล่นช่วง Early Access และช่วงเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการสำหรับโหมดมัลติเพลเยอร์จะเปิดให้เล่นแผนที่หลักทั้ง 16 แผนที่ของ Call of Duty: Modern Warfare II ที่ถูกสร้างใหม่และปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ส่วนโหมดซอมบี้ Modern Warfare ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมภารกิจกำจัดฝูงซอมบี้และศัตรูตัวฉกาจมากมายในแผนที่แบบโลกแบบเปิด ใช้อาวุธและทักษะที่มีเพื่อเอาตัวรอดเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จในช่วง Early Access ผู้เล่นสามารถเข้าถึงระบบปรับแต่งอาวุธหลังการขาย ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเติมมาจากกันสมิธ ทำให้สามารถปรับแต่งอาวุธทั้งรูปลักษณ์และความสามารถให้ดียิ่งขึ้นด้วยการปรับแต่งของแต่งปืนที่สามารถปลดล็อคได้โดยการทำภารกิจท้าทายภายในเกมเมื่ออาวุธของผู้เล่นอยู่ในระดับสูงสุด"Call of Duty: Modern Warfare III" เปิดให้เล่นแบบ Early Access แล้ววันนี้ ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อเกมล่วงหน้าเพื่อเข้าเล่น Early Access ได้แล้วทั้งบน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S และ PC (Steam/Battle.net) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ www.callofduty.com