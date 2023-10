"Little Nightmares III" เผยตัวอย่างเกมเพลย์ Co-op ความยาว 18 นาที!

"Little Nightmares III" เกมสยองขวัญผจญภัยภาคใหม่ล่าสุด เล่าเรื่องราวของตัวละครใหม่ Low และ Alone ที่ต้องช่วยกันเอาตัวรอดในโลกสุดสะพรึง ซึ่งในภาคใหม่นี้ถือเป็นครั้งแรกของแฟรนไชส์ ที่สามารถเล่นพร้อมกันได้สองคน หรือจะเล่นคนเดียวแล้วให้ AI บังคับอีกหนึ่งตัวละครแทนก็ได้ในตัวอย่างเกมเพลย์ความยาวกว่า 18 นาที เผยถึงจุดเริ่มต้นการเดินทางของ Low และ Alone ที่ต้องเดินทางผ่าน Spiral เพื่อหาทางออกจาก Nowhere โดยเริ่มต้นที่ Necropolis มหานครกลางทะเลทรายที่กลายเป็นเมืองร้างและเต็มไปด้วยลมกรรโชกแรง Low และ Alone จะต้องร่วมมือกันเพื่อเปิดเส้นทางและฝ่าอุปสรรคที่เต็มไปด้วยอันตรายมากมาย รวมถึงการหลบหนีจาก Monster Baby ที่พยายามไล่ล่าผู้เล่นนอกจากตัวอย่างใหม่แล้ว Bandai Namco ยังเปิดตัวฟิกเกอร์ Escaping Monster Baby Diorama ที่จะวางจำหน่ายแบบจำนวนจำกัด โดยเปิดให้สั่งจองแล้วที่ Bandai Namco e-store "Little Nightmares III" จะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch และ PC ภายในปี 2024 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Bandai Namco และแฟนเพจ BANDAI NAMCO Entertainment