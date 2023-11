Call of Duty ชวนเหล่าอินฟลูร่วมโชว์แมตช์สุดป่วนในรายการ Return to Duty | THE LIVE SHOW

Return to Duty | THE LIVE SHOW ถือเป็นครั้งแรกของการจัดรายการสดโดย Call of Duty THAI ซึ่งได้รวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น Badness gamer, MASER GAMER, Gssspotted, ฟีฟ่าท้าเกรียน, Primkung และ MinORu มาทำการแข่งขัน Showmatch สุดปั่นในเกม Call of Duty: Modern Warfare III โดยสามารถรับชมได้ผ่านทางแฟนเพจ Call of Duty THAI วันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ เวลา 1 ทุ่มตรงนอกจากความสนุกสุดปั่นและป่วนที่จะได้รับชมในรายการแล้ว ผู้ชมทุกคนยังสามารถลุ้นรับเกมมิ่งเกียร์สุดหรูจาก HyperX และของรางวัลสุดเท่ห์จาก Call of Dutyได้อีกด้วย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Call of Duty THAI