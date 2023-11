PlayStation จัดโปร 11.11 ลดราคา PS5 สูงสุด 4,200 บาท!

แคมเปญ "11.11 Festival" จัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลและวันหยุดยาวช่วงสิ้นปี ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่เกมเมอร์จะได้จับจองเป็นเจ้าของเครื่องเกม PlayStation 5 และเพลิดเพลินกับเกมยอดฮิตที่วางจำหน่ายในปีนี้ อย่าง Hogwarts Legacy, Diablo IV, Final Fantasy XVI, Assassin’s Creed Mirage, EA Sports FC 24, NBA 2K24 และ Marvel’s Spider-Man 2มีดังนี้- PlayStation®5 Console ลดเหลือ 14,490 บาท (ราคาปกติ 18,690 บาท)- PlayStation®5 Console – Call of Duty® Modern Warfare III Bundle ลดเหลือ 16,690 บาท (ราคาปกติ 20,790 บาท)- PlayStation®5 Console – FINAL FANTASY XVI Bundle ลดเหลือ 16,690 บาท (ราคาปกติ 20,790 บาท)- PlayStation®5 Console – Marvel's Spider-Man 2 Bundle ลดเหลือ 16,690 บาท (ราคาปกติ 20,790 บาท)- PlayStation®5 Console – EA Sports FC 24 Bundle ลดเหลือ 16,690 บาท (ราคาปกติ 20,790 บาท)- PlayStation®5 Console - Two DualSense™ Wireless Controllers Bundle ลดเหลือ 16,590 บาท (ราคาปกติ 20,690 บาท)- PlayStation®5 Console - Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition Bundle ลดเหลือ 18,190 บาท (ราคาปกติ 22,290 บาท)- PlayStation®5 Console Digital Edition- PlayStation Plus Deluxe 24-Month Subscription Bundle ลดเหลือ 16,090 บาท (ราคาปกติ 20,290 บาท)- PULSE 3D™ Wireless Headset ลดเหลือ 3,190 บาท (ราคาปกติ 3,490 บาท)- PULSE 3D™ Midnight Black Wireless Headset ลดเหลือ 3,190 บาท (ราคาปกติ 3,490 บาท)- PULSE 3D™ Midnight Black Wireless Headset ลดเหลือ 3,190 บาท (ราคาปกติ 3,490 บาท)- DualSense® wireless controller ลดเหลือ 1,990 บาท (ราคาปกติ 2,390 บาท)- DualSense® wireless controller - Midnight Black ลดเหลือ 1,990 บาท (ราคาปกติ 2,390 บาท)- DualSense® wireless controller - Cosmic Red ลดเหลือ 1,990 บาท (ราคาปกติ 2,590 บาท)- DualSense® wireless controller - Nova Pink ลดเหลือ 1,990 บาท (ราคาปกติ 2,590 บาท)- DualSense® wireless controller - Galactic Purple ลดเหลือ 1,990 บาท (ราคาปกติ 2,590 บาท)- DualSense® wireless controller - Starlight Blue ลดเหลือ 1,990 บาท (ราคาปกติ 2,590 บาท)- DualSense® wireless controller - Gray Camouflage ลดเหลือ 1,990 บาท (ราคาปกติ 2,590 บาท)- DualSense® wireless controller - Metallic Red ลดเหลือ 1,990 บาท (ราคาปกติ 2,590 บาท)- DualSense® wireless controller - Metallic Blue ลดเหลือ 1,990 บาท (ราคาปกติ 2,590 บาท)- PlayStation®5 Gran Turismo® 7 ลดเหลือ 1,690 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)- PlayStation®5 Marvel's Spider-Man: Miles Morales ลดเหลือ 990 บาท (ราคาปกติ 1,690 บาท)- PlayStation®5 God of War™ Ragnarök ลดเหลือ 1,690 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)- PlayStation®5 Horizon Forbidden West™ Complete Edition ลดเหลือ 1,290 บาท (ราคาปกติ 1,990 บาท)- PlayStation®4 God of War PlayStation Hits ลดเหลือ 390 บาท (ราคาปกติ 790 บาท)- PlayStation®5 Forspoken ลดเหลือ 1,090 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)แคมเปญ "11.11 Festival" เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 พฤศจิกายน 2566 ดูรายชื่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมแคมเปญได้ที่ https://www.playstation.com/th-th/local/retailers/ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ PlayStation