Call of Duty สร้างปรากฎการณ์ความมันส์ใน Return to Duty | THE LIVE SHOW

รายการ "Return to Duty | THE LIVE SHOW" จัดขึ้นที่ AIS eSports Studio สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยงานนี้ได้เชิญเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น Badness gamer, MASER GAMER, Gssspotted, ฟีฟ่าท้าเกรียน, Primkung และ MinORu มาทำการแข่งขันโชว์แมตช์สุดปั่นในเกม Call of Duty: Modern Warfare III ทั้งโหมดซอมบี้และโหมดมัลติเพลเยอร์ ซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุก มันส์ และตื่นเต้นมาก ๆ มีระบบปรับแต่งอาวุธที่หลากหลาย ถูกใจทั้งเกมเมอร์มือเก๋าและเกมเมอร์หน้าใหม่แน่นอนคุณ Greg Palstra ผู้จัดการทั่วไปของ Sledgehammer Games เมลเบิร์น สตูดิโอหลักของการสร้าง Call of Duty: Modern Warfare III กล่าวว่า รายการ Return to Duty | THE LIVE SHOW จัดขึ้นเพื่อขอบคุณชุมชน Call Of Duty ชาวไทยที่ให้การสนับสนุนแฟรนไชส์มาตลอด 20 ปี แพชชั่นของทุกคนที่มีต่อเกมนี้เป็นสิ่งที่ผลักดันให้ทีมงานสร้างสรรค์ และพาแฟรนไชส์ Call Of Duty ให้ไปอยู่ในจุดที่สูงยิ่งขึ้น ในฐานะคนหนึ่งที่ทำงาน Sledgehammer Games ไม่มีสิ่งไหนน่าตื่นเต้นไปกว่าการเปิดตัวเกมใหม่ โดยเฉพาะเกมสเกลใหญ่ขนาดนี้ เราภูมิใจในสิ่งที่เราสร้างขึ้นและหวังว่าผู้เล่นทุกคนจะได้ลองสัมผัสมันCall of Duty: Modern Warfare III เล่าเรื่องราวต่อจาก Modern Warfare II เมื่อ 'กัปตันไพรซ์' และหน่วยเฉพาะกิจ 141 ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามขั้นสูงสุด 'วลาดิมีร์ มาคารอฟ' อาชญากรสงครามผู้คลั่งชาติกำลังขยายขอบเขตอำนาจของเขาไปทั่วโลก ทำให้หน่วยเฉพาะกิจ 141 ต้องใช้ทุกยุทธวิธีเพื่อหยุดมหันตภัยครั้งนี้ให้ได้Call of Duty: Modern Warfare III พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S และ PC (Steam, Battle.net) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.callofduty.com/ และแฟนเพจ Call of Duty THAI