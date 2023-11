Review: ทดลองเล่น "Magic: The Gathering" การ์ดเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก!

ได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ พร้อมแนะนำความเป็นมาของการ์ดชุด "The Lost Caverns of Ixalan" ส่วนเสริมลำดับที่ 98 ของ Magic: The Gathering (MTG) ที่จะพาเหล่า 'นักท่องพิภพ' (ผู้เล่น) กลับมาเยือน Ixalan มิติดึกดำบรรพ์ที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตดุร้าย แต่กลับมีขุมพลังอันยิ่งใหญ่จากอารยธรรมโบราณซ่อนอยู่ การแย่งชิงทรัพยากรอันล้ำค่าครั้งนี้กลายเป็นสงครามระหว่างคู่ 4 ฝ่าย ได้แก่ เผ่ามนุษย์ผู้ควบคุมไดโนเสาร์ Sun Empire, กองเรือโจรสลัด Brazen Coalition, เผ่าปีศาจLegion of Dusk และเหล่ามนุษย์เงือก River Heralds ซึ่งทั้ง 4 ฝ่ายถูกนำเสนอในรูปแบบ Commander Deck พร้อมเล่นที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน เหมาะสำหรับทั้งผู้เล่นเก่าและใหม่ที่อยากกระโจนเข้าสู่โลก Ixalanจุดเด่นของชุด "The Lost Caverns of Ixalan" คือความสามารถใหม่ของการ์ดที่เพิ่มเข้ามาถึง 3 แบบ ได้แก่การ์ดที่มีความสามารถนี้จะทำให้เกิดผลลัพธ์บางอย่าง หากมีการ์ด Permanents (การ์ดที่ไม่ใช่ประเภท Spell) อยู่ใน Graveyard (สุสานหรือกองทิ้งการ์ด) ตามจำนวนที่กำหนดการ์ด Artifact แบบสองด้าน (ไม่มีหลังการ์ด) มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นการ์ดใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เมื่อจ่าย mana และ exile การ์ดตามเงื่อนไขที่ระบุความสามารถที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถ exile การ์ดจากใบบนของกองจนกว่าจะเจอการ์ด nonland ที่มีค่าร่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ความสามารถกำหนด ซึ่งเราจะสามารถใช้งานการ์ดใบนั้นได้โดยไม่ต้องจ่าย mana หรือจะเก็บขึ้นมือไว้ใช้ทีหลังก็ได้ ส่วนการ์ดที่เหลือใส่กลับใต้กองการ์ดแบบสุ่มอีกหนึ่งความพิเศษของชุด The Lost Caverns of Ixalan คือการร่วมมือกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างในการนำตัวละครดังจากภาพยนตร์ อาทิ Owen Grady, Blue, Indominus Rex และ Mosasauras รวมถึงตัวละครจากอย่าง Ellie, Alan, Ian Malcolm และ Tyrannosaurus มาทำเป็นการ์ดให้แฟน ๆ ได้สะสมทั้งหมด 26 แบบ ซึ่งมีโอกาสสุ่มเจอจาก Set Booster และการันตีออกแน่นอนใน Collector Boosterสำหรับการ์ดที่ทีมงานได้ทดลองเล่นคือแพค Pre-Release ที่ประกอบด้วย Draft Booster 6 ซอง, การ์ด foil ระดับ Rare หรือ Mythic Rare 1 ใบ, ลูกเต๋านับ Life Counter 1 ลูก และคู่มือแนะนำการจัดเด็คเบื้องต้น โดยตามคำแนะนำก็คือการใช้การ์ดจากสองสี โดยแบ่งเป็นการ์ด Creature จำนวน 15-18 ใบ การ์ด Spell จำนวน 5 - 8 ใบ และการ์ด Land จำนวน 17 ใบ รวมกันทั้งหมด 40 ใบ ซึ่งง่ายต่อการเล่นและทำความเข้าใจกฎกติกาเบื้องต้นหลังจากที่ได้ลองจัดเด็คและลองเล่นโดยได้รับคำแนะนำจากทีมงานร้าน Kinoko กับ Vigilant Boardgame ที่มาช่วยสอนวิธีการเล่นแบบใกล้ชิด ทำให้ค้นพบว่า MTG เป็นการ์ดเกมที่มีกฎกติกาการเล่นเข้าใจง่ายมาก ๆ จากที่เดิมรู้จักแค่ชื่อและไม่เคยเล่นมาก่อน เพราะรู้สึกว่าวิธีการเล่นดูซับซ้อน แต่ความจริงไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดถ้าจะให้ยกตัวอย่างการ์ดเกมที่ใกล้เคียงกับ MTG มากที่สุด ก็น่าจะเป็น Hearthstone ด้วยความที่มีกฎกติกาพื้นฐานคล้ายกัน แต่ต่างกันในรายละเอียด ตัวอย่างเช่น MTG ผู้เล่นจะมี Life Point 20 แต้ม ส่วน Hearthstone ฮีโร่ (ตัวแทนผู้เล่น) จะมี Life Point 30 แต้ม วัดแพ้ชนะด้วยการทำให้ Life Point อีกฝ่ายเป็นศูนย์ ในหนึ่งเทิร์นของ MTG สามารถวางการ์ด Land ที่จะเป็น mana ได้ 1 ใบ และเล่นการ์ดใดก็ได้ตามจำนวน mana ที่มี ส่วน Hearthstone ทุกเทิร์นจะได้ mana เพิ่มขึ้น 1 แต้ม และเล่นการ์ดได้ตามจำนวน mana ที่มีเช่นกันด้านระบบต่อสู้ Creature ของ MTG เมื่อลงมาแล้วจะต้องรอหนึ่งเทิร์นถึงจะโจมตีได้ และจะโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงเท่านั้น ให้อีกฝ่ายเลือกว่าจะเอา Creature ของตัวเองมาป้องกันหรือใช้การ์ด Spell แบบ Instant เพื่อหยุดการโจมตี Creature ทุกตัวจะมีพลังโจมตีและพลังชีวิตของตัวเอง หากพลังชีวิตเหลือศูนย์ก็ต้องลงไปอยู่สุสาน คล้ายกับระบบต่อสู้ของ Hearthstone แต่ต่างกันตรงที่ Minion ใน Hearthstone สามารถเลือกเป้าหมายว่าจะโจมตีใส่ Minion อีกฝ่าย หรือโจมตีตัวผู้เล่นก็ได้นอกจากนี้ ประเภทของการ์ดทั้ง MTG และ Hearthstone ก็มีความคล้ายคลึงกัน การแบ่งสีของ MTG ที่แยกตามธาตุ ก็คล้ายกับ Hearthstone ที่แบ่งสีตามคลาสของฮีโร่ รวมถึงกลไกความสามารถของการ์ดใน MTG ก็ยังคล้ายกับคีย์เวิร์ดของการ์ดใน Hearthstone อีกด้วยแม้จะมีความคล้ายกับ Hearthstone แต่การที่ MTG ดูเป็นการ์ดเกมที่มีความซับซ้อนในสายตาของใครหลาย ๆ คน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพัฒนาการของกลไกความสามารถของการ์ดในแต่ละชุด ด้วยความที่ MTG เป็น Trading Card Game เกมแรกของโลก (เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536) ซึ่งตลอด 30 ปี Wizards of the Coast ได้พัฒนาและปรับปรุง MTG มาอย่างต่อเนื่อง ความสามารถของการ์ดแต่ละใบถูกคิดค้นเพื่อขยายขอบเขตความเป็นไปได้ของการจัดเด็คที่มีรูปแบบไม่สิ้นสุด โดยที่ยังคงรักษาสมดุลของกฎกติกาดั้งเดิมเอาไว้ ทำให้การเล่นการ์ดแต่ละใบ ผู้เล่นจะต้องทำความเข้าใจความสามารถของการ์ดใบนั้น ๆ ให้ถ่องแท้ และเรียงลำดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ์ดแต่ละใบให้ถูกต้องฉะนั้นแล้ว วิธีการเล่น MTG โดยพื้นฐานไม่ได้ยากเกินกว่าการ์ดเกมทั่วไป เพียงแค่ต้องศึกษาข้อมูลความสามารถของการ์ดและหัดเล่นบ่อย ๆ ก็จะจดจำกลไกและวิธีการเล่นได้เอง และไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการ์ดชุดไหน ก็สามารถจัดเด็คเล่นกับคนอื่นได้ เพราะการ์ดแต่ละชุดถูกออกแบบมาให้มีความโดดเด่นแตกต่างกัน จะจัดเด็คจากการ์ดชุดเดียวหรือใช้การ์ดจากหลายชุดผสมกันก็ได้ผู้เล่นใหม่อาจเริ่มต้นจากชุดการ์ดที่ตนเองชอบ และเก็บสะสมเฉพาะชุดการ์ดที่ถูกใจ ซึ่งด้วยธีมของ MTG ที่เป็นสงครามระหว่างพหุจักรวาล ทำให้สามารถขยายเรื่องราวไปยังโลกต่างมิติได้มากมายไม่รู้จบ ตั้งแต่โลกแฟนตาซีอัศวินยุคกลางจนถึงโลกจักรกลสุดไฮเทค โลกจากภาพยนตร์หรือนิยายชื่อดัง เช่น The Lord of the Rings ในชุดก่อนหน้า หรือ Jurassic World ในชุดล่าสุด นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการเปิดตัวการ์ดชุดใหม่จากเกมชื่อดังอย่าง Fallout และ Assassin's Creed รวมถึงจักวาลซุปเปอร์ฮีโร่อย่าง MARVEL อีกด้วย"Magic: The Gathering Lost Caverns of Ixalan" วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถหาชื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไป หรือทดลองเล่นการ์ด MTG ได้ที่ร้านที่เป็นสมาชิก WPN ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com/