การ์ดชุดใหม่ "Magic: The Gathering Lost Caverns of Ixalan" วางจำหน่ายแล้ววันนี้!

คู่อริ 4 ฝ่ายจะผจญภัยไปในถ้ำใต้ดินของ Ixalan เพื่อที่จะค้นหาที่มาของขุมพลังอันยิ่งใหญ่เป็นฝ่ายแรก คุณจะร่วมเดินทางไปกับไดโนเสาร์ของ The Sun Empire ตามหาความโด่งดังและความมั่งคั่งไปกับกองเรือโจรสลัด The Brazen Coalition ดื่มด่ำไปกับอำนาจมืดของปีศาจร่วมกับ The Legion of Dusk หรือตอบรับเสียงเพรียกจากเบื้องลึกที่มาจากเหล่ามนุษย์เงือก แต่ละฝ่ายข้างต้นจะมี Commander Deck พร้อมเล่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อชูโรงฝ่ายนั้น ๆ สำหรับทั้งผู้เล่นเก่าและใหม่ ข้างล่างจะเป็น Commander ผู้นำทัพของแต่ละฝ่ายระหว่างการผจญภัยใน the Lost Caverns of Ixalan คุณจะมีโอกาสได้สัมผัสรูปแบบการเล่นอันเป็นเอกลักษณ์รูปแบบใหม่ ยกตัวอย่างเช่นความสามารถใหม่อย่าง Descend ที่จะสร้างผลลัพธ์บางอย่างตามจำนวน permanents ที่ถูกทิ้งลงในลง graveyard ในตานั้น ๆ ซึ่งความสามารถนี้เปรียบเสมือนการระลึกบทเรียนจากผู้ที่ล่วงลับ ผู้ที่ชื่นชอบการคุ้ยหาสมบัติ จะได้โอกาสในการเปลี่ยนกองขยะที่ไม่น่าสนใจให้กลายเป็นของล้ำค่าด้วยความสามารถ Craft ความสามารถนี้จะสามารถเปลี่ยน artifact ให้กลายเป็นวัตถุอันทรงพลังได้เมื่อจ่าย mana และ exile ส่วนประกอบตามที่กำหนด ความสามารถที่ 3 ซึ่งมีชื่อว่า Discover มีไว้สำหรับผู้ที่ถวิลหาความรู้โดยไม่ยี่หระกับราคาที่จะต้องจ่าย ความสามารถนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถ exile การ์ดจากใบบนของกองจนกระทั่งเจอการ์ด nonland ที่มีค่าร่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ความสามารถกำหนด โดยผู้เล่นจะสามารถเล่นการ์ดใบดังกล่าวได้ฟรี ๆ หรือจะเอากลับขึ้นมือเพื่อไว้ใช้ภายหลังก็ได้เช่นกัน ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามในการผจญภัยครั้งนี้ ความสามารถทั้งสามจะนำมาซึ่งรูปแบบการเล่นอันน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งอาจจะส่งผลดีหรือพาคุณไปสู่จุดจบได้ไม่ต่างกันชุดสะสม Universe Beyond ล่าสุดของ Magic คือ Jurassic World ซึ่งมาพร้อมกับความตื่นเต้นเร้าใจของหนังฟอร์มยักษ์ดังกล่าว การ์ดชุดพิเศษซึ่งอาจจะโผล่มาในสินค้าประเภท Set Booster และการันตีว่าจะมีในทุก Collector Booster จะทำให้แฟน ๆ ของทั้ง Ixalan และ Jurassic World มีความสุขได้แน่นอน เพราะการ์ดเหล่านี้จะนำเสนอตัวละครที่มีเสน่ห์ ไดโนเสาร์อันชาญฉลาดและสถานที่อันน่าประทับใจ โดยการ์ดในชุดนี้ จะมีทั้งหมด 26 แบบ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวละครเช่น Ellie และ Alan, Ian Malcolm, และ Tyrannosaurus สุดคลาสสิกเริ่มตั้งแต่ Lost Caverns of Ixalan เป็นต้นไป จะมีการ reprint การ์ดทรงพลังระดับชุด Masters โผล่มาให้เจอได้ในชุดหลักโดยจะใช้ภาพใหม่ ผ่านชุดการ์ดที่จะถูกเรียกว่า Special Guests ซึ่งการ์ดเหล่านี้จะนำความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์และทรงพลังมาร่วมการสำรวจโลกใต้พิภพ นอกเหนือจากนี้ ชุด Lost Caverns of Ixalan จะมีการ์ด reprint ที่เป็น artifact ทรงพลังที่จะมาในรูปใหม่ โดยการ์ดเหล่านี้จะสามารถถูกค้นพบได้ในรูปแบบ non-foil จาก Box Topper ของ Draft และ Set Booster และในรูปแบบ traditional foil จาก Collector Boosterความสวยงามอันเป็นธรรมชาติของ Ixalan จะทำให้ทุกคนตื่นตะลึงด้วยกรอบพิเศษทั้งใหม่และเก่าซึ่งควรค่าแก่การสะสม เช่น การ์ดรูปแบบ Cosmium Neon Ink ซึ่งหาได้ยากมาก รอการถูกค้นพบโดยผู้กล้าใน Collector Booster เท่านั้น การ์ดเทพเจ้าต่าง ๆ ของ Ixalan จะแสดงอำนาจให้เราเห็นผ่านกรอบที่ออกแบบมาแสดงถึงความงดงามอันน่าสะพรึงของโลกใต้พิภพ นอกเหนือจากนี้ นักสะสมจะสามารถหาการ์ดรูปแบบพิเศษประเภท Mesoamerican การ์ด Basic Lands ลายโปสเตอร์ท่องเที่ยว การ์ด Extended Art การ์ดแบบไร้กรอบ และรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมายจาก Booster ของ Lost Caverns of Ixalanสินค้าที่จะออกมาใน Magic: The Gathering: Lost Caverns of Ixalan จะประกอบไปด้วย Draft Boosters, Set Booster, Collector Booster, Commander Decks, Prerelease Packs, Bundles และ Gift Bundlesในระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน กิจกรรม Magic Open House จะถูกจัดขึ้นโดยสมาชิก WPN ในประเทศไทย ผู้ที่สนใจเรียนรู้วิธีการเล่น Magic สามารถแวะไปที่ร้านเพื่อทดลองเล่นได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับการ์ดโปรโมพิเศษ Ravenous Chupacabra และผู้เล่นที่พาเพื่อนมาสอนเล่น จะได้รับการ์ดโปรโม Cultivate เพิ่มอีกใบฟรีสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้เล่นสามารถหาได้ทาง Wizards Store Locator ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lost Caverns of Ixalan ได้ที่ https://magic.wizards.com/en/products/the-lost-caverns-of-ixalan