งามหน้า! เจ้าของบทซูเปอร์ฮีโร่ "โกไคซิลเวอร์" โดนจับหลอกเงินคนแก่

โดยสถานีตำรวจโจโต ตำรวจนครบาลโตเกียว กล่าวหาว่าเขาใช้บัตรกดเงินสดของเหยื่อ ถอนเงินสดจำนวน 1.5 ล้านเยนออกจากบัญชีธนาคารของเหยื่ออย่างผิดกฎหมายตามรายงานของสถานีตำรวจโจโต เมื่อวันที่ 26 กันยายน มีรายงานว่า อิเคดะ ใช้บัตรกดเงินสด 3 ใบที่เป็นของชายวัย 60 ปีในเขตโคโต โดยถอนเงิน 1.5 ล้านเยนจากสถาบันการเงิน 2 แห่งซึ่งก่อนเกิดเหตุ เหยื่อได้รับโทรศัพท์จากชายที่แอบอ้างเป็นตำรวจ โดยหลอกว่า "มีการเงินสดถูกถอนออกจากบัญชีของคุณอย่างผิดปกติ เราจะขอเก็บบัตรเงินสดของคุณเอาไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อศาล"ซึ่งตัวของ อิเคดะ ได้สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเยี่ยมเหยื่อด้วยตัวเอง เพื่อรับบัตรกดเงินสดดังกล่าวไป และนำไปกดเงินออกมาอิเคดะ วัย 31 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทใน "Kaizoku Sentai Gokaiger" หรือ ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ในบท อิคาริ ไก หรือ โกไคซิลเวอร์นอกจากนั้นยังมีผลงานการแสดงใน Garo: Kami no Kiba และมีงานพากย์เสียงอนิเมะหลายเรื่อง รวมถึง Trigun Stampede ที่เพิ่งจะเผยแพร่ทาง Netflix ในปีนี้ และอนิเมะ The Kingdoms of Ruin ซึ่งประกาศเปลี่ยนตัวคนพากย์ตัวละครที่เขาเคยพากย์อยู่ทันทีโดยก่อนหน้านี้ อิเคดะ เคยถูกจับกุมในคดีลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วเมื่อเดือนก่อน จนถูกต้นสังกัดยกเลิกสัญญาไปแล้ว ขณะที่เจ้าตัวยังไม่ได้เคลื่อนไหวใด ๆ ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการยอมรับ หรือ ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นขณะที่ มาซาฮิโระ อิโนะอุเอะ เจ้าของบท มาสค์ไรเดอร์ดีเคด เคยออกมาแสดงความผิดหวังกับพฤติกรรมของ อิเคดะ อย่างหัวเสียว่า "การต้นตุ๋นลักษณะนี้เป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ แล้วยังแต่งตัวเป็นตำรวจไปหลอกคนแบบนั้นอีก นายเอาทักษะทางการแสดงไปใช้แบบนั้นเนี่ยนะ!! น่าอับอายจริง ๆ ที่เคยร่วมงานกันมาใน Gokaiger และ Garo"