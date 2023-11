PUBG Global Championship พลิกโฉมกรุงเทพสู่สมรภูมิชิงแชมป์โลก เริ่มเปิดศึกแล้ววันนี้!

เผยถึงความเคลื่อนไหวรายการชิงแชมป์โลก PUBG Global Championship 2023 (PGC2023) ซึ่งในฐานะเจ้าภาพได้งบลงทุนหลายด้านรวมกว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้มีความสมบูรณ์และน่าประทับใจ"ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพของทัวร์นาเม้นต์อีสปอร์ตระดับโลก ทำให้เราตัดสินใจลงทุนสนับสนุน เพื่อต่อยอดขยายโอกาสในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแข่งขันในสถานที่ที่มีโครงสร้างอันทันสมัย รองรับทีมและผู้ชมได้จำนวนมาก ลงทุนด้านการถ่ายทอดสดในหลากหลายภาษา เพื่อสร้างความเข้าใจและสอดแทรกการโปรโมทประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวม สร้างานสร้างรายได้แก่แรงงานในประเทศ ให้ผลลัพธ์มากกว่าแค่การจัดแข่งเกมรายการเดียว"การแข่งขัน PGC2023 เปิดศึกในธีมพิเศษที่ชื่อว่า "Survive to Victory" คอนเซปต์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เล่นรับมือกับสถานการณ์อันท้าทาย และรักษาทีมให้มีชีวิตรอดเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะ โดยมีสัญลักษณ์ 'มงกุฎสีทอง' เป็นตัวแทนความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ที่ผู้สวมจะเป็นที่เคารพบนจุดสูงสุดของ PUBG ซึ่งผู้ท้าชิงทั้ง 32 ทีมจะต้องทำความเข้าใจและรับรู้ถึงความท้าทายผ่านกฎการแข่งขันทั้ง 5 รอบ ได้แก่ทั้ง 32 ทีมจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม A และ B กลุ่มละ 16 ทีม แต่ละกลุ่มจะแข่งกันรวม 12 แมตช์ เพื่อหา 8 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มเข้ารอบ Winner Bracket ส่วน 8 ทีมที่เหลือของแต่ละกลุ่มจะต้องลงไปเล่นรอบ Loser Bracketแข่ง 12 แมตช์ เพื่อหา 8 ทีมไปรอในรอบ Last Chance ส่วนอีก 8 ทีมที่เหลือจะจบการเดินทางลงเพียงเท่านี้แข่ง 12 แมตช์ เพื่อหา 8 ทีมคะแนนสูงสุดไปรอในรอบ Grand Final ส่วนอีก 8 ทีมที่เหลือจะต้องลงไปเล่นรอบ Last Chanceแข่ง 12 แมตช์ 8 ทีมจาก Winner Bracket และ 8 ทีมจาก Loser Bracket ต้องแข่งกันเพื่อหา 8 ทีมสุดท้ายที่จะได้เข้าสู่รอบ Grand Finalรอบชิงชนะเลิศของ 16 ทีมสุดท้ายที่ดีที่สุดของโลก แข่งกันรวม 18 แมตช์ ตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 เพื่อหาแชมป์โลกตัวจริงของ PGC2023สำหรับ 32 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งในปีนี้ แบ่งออกเป็น 4 ทีมที่มีคะแนน PGC Point ดีที่สุด คือ Soniqs, 17 Gaming, Twisted Minds และ Danawa E-sports ส่วนโควตาที่เหลือมาจาก โซนยุโรป, สหรัฐอเมริกา, จีน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ไชนีสไทเป, เวียดนาม, โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การแข่งขัน PGC2023 เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่รอบ Group Stage ถึงรอบ Last Chance ซึ่งภายในบีซีซี ฮอลล์ สามารถรอบรับผู้ชมได้กว่า 700 คน รวมถึงยังมีโซนกิจกรรมและโซนนั่งชมแบบ Watch Party ในบริเวณห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว คาดว่าตลอดระยะเวลา 13 วัน จะมีผู้เข้าชมเกินกว่า 50,000 คน อีกทั้งยังมีช่องทางถ่ายทอดสดออนไลน์ร่วมกับพาร์ทเนอร์รวม 7 ช่องทาง คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดวิวรวมมากกว่า 10 ล้านครั้งนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ Lucky Draw ลุ้นรับรางวัลจาก PUBG และ LOGA, บูธถ่ายรูป Wall Sign และ AI คู่ผู้เล่นและคาแรคเตอร์ดังในธีม PGC2023, สินค้าที่ระลึกจาก CUTEBOY x PGC2023, งานแฟนมีทพบปะผู้เล่นและอินฟลูสายเกมชื่อดัง พร้อมร่วมเชียร์สนับสนุนทีมโปรด ซื้อไอเทมสกินเซตพิเศษ PGC2023 SET โดยยอดขายจะถูกแชร์เป็นเงินรางวัลแบ่งให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทุกการซื้อเซตพิเศษจะได้รับคูปองทางผลแชมป์โลก PUBG เพื่อลุ้นรับ Esport Point และไอเทมของรางวัลอีกมากมายเสริมทิ้งท้ายว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ คราฟตันมุ่งมั่นที่จะสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในวงการอีสปอร์ต เรามีทีมนักกีฬาอาชีพจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนช่วยพัฒนาทักษะนักกีฬาไทยให้ได้สัมผัสกับการแข่งขันระดับสูงสุด ซึ่งจะเป็นกลไกทำให้การเล่นเกมและการแข่งอีสปอร์ตได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับประเทศ หรือทำให้อีสปอร์ตไทยถูกกล่าวถึงมากขึ้นบนเวทีระดับสากลร่วมชมการแข่งขัน PGC2023 แบบไม่พลาดทุกแมตช์ พร้อมกันทุกช่องทางที่