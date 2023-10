นับถอยหลังสู่ศึกชิงแชมป์โลก PUBG เช็คโควตาทีมไทย ส่องทีมเต็ง รับมือแผนที่ใหม่สุดตึง!

ในปี 2023 นี้ เกมเมอร์ชาวไทยจะได้สัมผัสกับสมรภูมิการเอาตัวรอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกม PUBG อย่าง PUBG Global Championship (PGC) 2023 แบบติดขอบสนาม ณ ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพศึกแชมป์โลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อนกล่าวว่า “เกม PUBG ถือเป็นที่นิยมอย่างมากในโซนอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่นี่เรามีทั้งผู้เล่นสาย FPS และ Battle Royale ที่มีฝีมือ รวมถึงแฟนเกมที่ชอบดูการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราได้พิสูจน์ความจริงข้อนี้แล้ว จากการจัดงานสเกลใหญ่แบบออฟไลน์หลังการระบาดของโควิด-19 ที่มียอดผู้รับชมหมุนเวียนกว่า 2 หมื่นคนใน 4 วัน แม้เปิดให้เข้าชมเพียง 50% ของที่นั่ง และทำให้เราได้รับรางวัล The Best Esports Event จากงาน Thailand Game Show ในปีนั้นเป็นการการันตี”ด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของบรรดาเกมเมอร์และแฟน ๆ ชาวไทย จึงไม่น่าแปลกใจที่ PUBG ได้ตั้งใจนำเวทีการแข่งขันระดับโลกอย่าง PGC2023 เข้ามาจัดในประเทศไทยอีกครั้ง ที่มากไปกว่านั้น ศึกใหญ่ประจำปีนี้ยังมาพร้อมสิทธิ์ที่ทีมอีสปอร์ตไทยทุกทีมเฝ้ารอ กับตั๋วใบสุดท้ายในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงแชมป์โลก โดยมีเงื่อนไขเดียวคือ ต้องเป็นแชมป์ของ PUBG Thailand Series (PTS) Phase 2 ที่กำลังแข่งขันอยู่ ณ ขณะนี้ โดยมีทีมที่ทำคะแนน PGC Point สูงสุดอีก 2 ทีมเป็นโควตาที่เหลือหากมองตารางการแข่งขันใน Phase 1 ที่ผ่านมา 3 ทีมคะแนนนำและใกล้เคียงกับโควตาชิงแชมป์โลกมากที่สุด จะประกอบด้วย DAYTRADE GAMING (DAY: 740 Point), PURPLE MOOD ESPORTS (PLM: 640 Point), EARENA (EA: 560 Point) ซึ่งน่าสนใจว่า 3 ทีมนี้จะรักษาตำแหน่งตัวเองจนจบการแข่ง Phase 2 ได้หรือไม่ เพราะต้องไม่ลืมว่าหากพลาดแชมป์ PTS Phase 2 จะทำให้กลุ่มทีมตามอย่าง MITH, QCONFIRM, ARMORY GAMING หรือ ATTACK ALL AROUND มีโอกาสปาดหน้าคว้าโควตาที่เหลือ 2 ที่ทันทีและสำหรับอีก 29 ทีมผู้ท้าชิงจากต่างประเทศ คงไม่พูดถึงยอดทีมที่น่าจับตามองและเป็นตัวเต็งแชมป์โลกไม่ได้ โดยเฉพาะ SONIQS จากสหรัฐอเมริกา ที่เพิ่งคว้าแชมป์ PUBG Global Series Phase 2 มาหมาด ๆ รวมถึง DANAWA E-SPORTS จากเกาหลีใต้ ที่รวบรวมสมาชิกสุดแกร่งเจ้าของแชมป์ PUBG Nations Cup ไว้ถึงสามคน ซึ่งน่าสนใจว่าปีนี้ตัวแทนทีมไทยทั้ง 3 จะทำผลงานได้ดีแค่ไหน โดยเฉพาะเมื่อต้องทำการบ้านอย่างหนักในแผนที่ที่คุ้นเคยอย่าง ERANGEL และ MIRAMAR รวมถึงต้องเผชิญกับโจทย์ยากที่เพิ่มเข้ามาของเรือนจำสุดอื้อฉาวและอุปสรรคจากทุ่งต้นกกในแผนที่ TAEGO รวมถึงสภาพอากาศพายุสุดโหดกลางทุ่งหิมะของแผนที่ VIKENDIสำหรับแฟน ๆ PUBG ชาวไทยที่กำลังรอคอยการแข่งขัน PGC2023 ปีนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนก็มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ รับชมการแข่งกันแบบฟรี ๆ พร้อมร่วมกระทบไหล่เหล่านักกีฬาอีสปอร์ตจากทีมชั้นนำทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และในงานยังจัดเต็มสีสันความสนุกมากมาย ทั้งร้านขายสินค้าที่ระลึก PGC2023, บูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุน, สีสันจากอินฟลูเอนเซอร์สายเกมเมอร์ รวมถึงกิจกรรมจากเกมในเครือคราฟตัน อย่าง PUBG และ Defense Derby ให้ได้ลุ้นรับไอเทมและรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PUBG: BATTLEGROUNDS