"Thailand Game Show x Wonder Festival Bangkok 2023" เปิดโลกเกม - ของเล่น สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทย

แป้ง zbing z, จอร์จ อิสระ ต้นกล้า จาก Rubsarb Production และอีกมากมาย เพลิดเพลินกับสินค้า อุปกรณ์ไอที และเกมมิงเกียร์ราคาสุดคุ้ม พิเศษ! ชาว Cosplay เข้าชมงานฟรี ตลอดทั้ง 3 วัน และร่วมลุ้นกับการประกวด TGS Cosplay Contest 2023 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาท เต็มอิ่มทุกอรรถรสความสนุกตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ Exhibition Hall 1 - 4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภายในงาน Thailand Game Show x Wonder Festival Bangkok 2023 ได้รับเกียรติจากบรรยายพิเศษ "Gaming: Thailand’s New Soft Power" พร้อมด้วยและร่วมเป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ภายในงาน อัดแน่นความมันตลอดงานตั้งแต่มินิคอนเสิร์ตจากเกิร์ลกรุ๊ป 4EVE และวง Three Man Down กองทัพค่ายเกมชั้นนำระดับโลก รวมถึงกิจกรรมเอาใจคอเกมแบบจัดเต็ม อาทิ ยกสนามท้าดวลเกม Tekken7 กับ Book โปรเพลเยอร์ทีม Talon ตัวแทนชาติไทยและเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ 2019 ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมกระทบไหล่เกมเมอร์ สตรีมเมอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง นำโดยในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า “เป้าหมายของกรุงเทพมหานครยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้รอบด้าน โดยตัวเลขล่าสุดในปี 2564 ธุรกิจเกมในไทยมีมูลค่ามากถึง 37,000 ล้านบาท แต่มีส่วนที่เป็นของผู้ประกอบการไทยเพียง 3 - 6% หรืออยู่ในหลักร้อยล้านบาทเท่านั้น แล้วจะทำอย่างไร ให้เราสามารถชิงตัวเลขทางเศรษฐกิจนี้มาได้ เรามองว่าเมืองต้องเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการสนับสนุนในส่วนที่ทำได้ ปีนี้ กทม. ร่วมกับ Google for Education มูลนิธิกระจกเงา และบริษัทเอกชน เปิดตัวโครงการรับบริจาคแล็ปท็อปและโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อนำมาลงระบบ ChromeOS Flex ใหม่ และนำไปใช้ในโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งจะช่วยสร้างการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครอบคลุม 437 โรงเรียน ซึ่งโครงการนี้เราจะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนก็สามารถทำได้ แต่เมื่อพิจารณาจากปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ 400,000 ตันต่อปีแล้ว การรับบริจาคแล็ปท็อปและโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช้งานแล้วน่าจะดีกว่า เพราะซื้อใหม่ก็อาจเพิ่มปัญหาขยะอิเล็กทรอสนิกส์ได้”กล่าวว่า “Thailand Game Show คือมหกรรมงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นหมุดหมายหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคนเล่นเกมด้วยกันแล้ว ยังช่วยกระจายเม็ดเงินไปสู่ธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวอีกด้วย”กล่าวว่า “การจัดงาน Thailand Game Show เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งในปีนี้นับเป็นการจัดงานปีที่ 17 และการจัดงานในปีนี้มีความพิเศษยิ่งกว่าครั้งไหนด้วยการผนึกกำลังระหว่าง Thailand Game Show และ Wonder Festival ให้กำเนิดงานที่จะรวบรวมความเป็นที่สุดของมหกรรมงานเกม และมหกรรมงานของเล่นระดับโลกเข้าไว้ด้วยกันภายใต้คอนเซ็ปต์ Assemble ที่รวม 4 ฮอลล์ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยคาดว่ายอดผู้เข้างานชมในปีนี้จะมากกว่า 200,000 คน เรามั่นใจมากว่า ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความสนุกสนาน แรงบันดาลใจ และยังเป็นโอกาสให้แต่ละแบรนด์ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานแก่ผู้เข้าชมหลักแสนคนได้ประจักษ์ นอกจากนี้ ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย อาทิ 4EVE, Three Man Down, โอ๊ต ปราโมทย์ และเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่อย่าง VIIS รวมถึงการประกวด TGS Cosplay Contest 2023 ที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเถ้าแก่น้อย รวมรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท และพิเศษสำหรับผู้ที่แต่งกาย Cosplay สามารถเข้างานฟรีตลอดทั้ง 3 วันเช่นเคย”กล่าวว่า “Online Station ผู้นำธุรกิจสื่อดิจิทัลด้านเกมและเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์อันดับ 1 ภายใต้กลุ่มทรู และบริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ในนามของผู้จัดงาน เรามีความภาคภูมิใจที่ได้จับมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกอย่าง Wonder Festival มหกรรมการแสดงของเล่นและป๊อปคัลเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถูกส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาจัดแสดงงานที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยในงานนี้เรายกทุกอย่างมาเพื่อให้นักสะสมชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ความยิ่งใหญ่ ปีนี้ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากค่ายเกมทั้งในและต่างประเทศ และนอกจากนี้ เรายังได้เตรียมมอบประสบการณ์พิเศษจากบรรดาเกมเมอร์ สตรีมเมอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังภายใต้สังกัด Online Station มาพบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด อาทิ แป้ง zbing z, SoomnyVivii, Jubjang, GWPunch, Necross Melphist, TMP TV, PB Gaming - พ่อบ้านเกมมิ่ง , NRsportsRadio และอีกมากมาย และเรายังมีเป้าหมายที่กระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ พร้อมนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน รวมถึงมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกม และร่วมผลักดันให้เกิดอาชีพในวงการเกมไทย เช่น นักกีฬาอีสปอร์ต, แคสเตอร์, นักพากย์เกม, นักพัฒนาเกม ไปจนถึงครีเอเตอร์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป”ด้าน Wonder Festival นำโดยกล่าวต้อนรับแฟน ๆ ชาวไทยที่ให้ความสนใจงานในครั้งนี้ และเป็นครั้งแรกที่งานออริจินอลจากประเทศญี่ปุ่นได้มาจัดแสดงงานให้ชาวไทยสัมผัสด้วยตาของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นโมเดลและฟิกเกอร์จากทั่วโลกอย่าง Kaiyodo , Prime one , Sunrisepop ,Corvinus ,Planet bear ,Toylaxy ,Tokyo tv ,China moe town หรือแม้แต่ RF Model จากประเทศไทยเอง ไปจนถึงการเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญและนักสะสมชื่อดัง พร้อมด้วยการแสดงจากวง Babybeard และคุณโยโกะ ทากาฮาชิ การแสดงโขนแบบดั้งเดิมบนเวทีจากโขนบ้านครูพร และเหล่าไอดลมากมาย พิเศษของที่ระลึกที่มีเฉพาะในงานนี้จาก Spy x Family ที่แจกเพียง 200 ชุดต่อวันสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรประเภทพิเศษของทาง Wonder Festival เท่านั้นภายในงานนอกจากจะคลาคล่ำไปด้วยเหล่าเกมเมอร์ และอัดแน่นไปด้วยบูธของค่ายเกมชั้นนำ อาทิ SEGA ค่ายเกมยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นที่กลับมาจัดแสดงติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แล้ว และบูธของค่ายเกมต่างประเทศอย่าง HoYoverse, Bandai Namco Entertainment, Arena Breakout, Blue Archive และค่ายเกมไทยอย่าง Alpaca Story by Workpoint, Bonfire Gathering ที่ "โอ๊ต ปราโมทย์" นั่งแท่นซีอีโอ ขอมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในงานนี้ อีกทั้งยังมีการเปิดตัวเกมใหม่ให้เหล่าเกมเมอร์ชาวไทยได้ทดลองเล่นกพร้อมกับกองทัพสินค้าเกมมิงเกียร์ที่ยกกันมาจัดโปรโมชันพิเศษภายในงานนี้ด้วย"Thailand Game Show x Wonder Festival Bangkok 2023" อัดแน่นด้วยความสนุก ตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ Exhibition Hall 1 - 4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัตรประเภท 1-Day Pass ราคา 150 บาท สำหรับเข้างาน Thailand Game Show 2023 ได้ 1 วัน หรือบัตร 1-Day Pass พร้อม T-Shirt Thailand Game Show 2023: Assemble ราคา 500 บาท ซื้อบัตรที่ https://www.zipeventapp.com/e/TGS2023 พิเศษ! 1-Day Pass TGS x Wonder Fest Combo Ticket ราคา 250 บาท สำหรับเข้างาน Thailand Game Show และ Wonder Festival ซื้อบัตรที่ https://bit.ly/WonderfestBK2023 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailandgameshow.com และ https://facebook.com/thailandgameshow