แอป "Rocksmith+" บนมือถือพร้อมให้ใช้งานทั่วโลกแล้ว

ผู้เล่นสามารถใช้กีตาร์อะคูสติก ไฟฟ้า หรือเบส เพื่อเรียนรู้ตามจังหวะของตนเองด้วยการตรวจจับโน้ตที่ทันสมัยและให้คำแนะนำตามเวลาจริง สำหรับการเรียนรู้ส่วนบุคคล การอัปเดตเนื้อหาเป็นประจำจะเพิ่มโหมดและฟีเจอร์ใหม่ ๆ รวมถึงการเพิ่มเพลงรายเดือนในการสมัครรับข้อมูล ทั้งนี้ เส้นทางกีตาร์ของทุกคนสามารถไปต่อได้ที่เว็บไซต์ Rocksmith+ ซึ่งพวกเขาสามารถเข้าถึงบทความและวิดีโอเสริมได้ฟรี และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและรูปแบบกีตาร์ที่เหมาะสม ทฤษฎีดนตรี อุปกรณ์กีตาร์ การดูแลเครื่องดนตรี และอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากนี้ ดาวรุ่งพุ่งแรงอย่าง Mothica ก็กำลังร่วมมือกับ Rocksmith+ เพื่อนำเพลงต้นฉบับล่าสุดของเธอ "Glow in the Dark" เข้าให้บริการโดยเฉพาะในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ ก่อนที่จะให้บริการสตรีมมิ่ง โดยเพลง alt-pop ของ Mothica มียอดสตรีมทั่วโลกถึง 200 ล้านครั้ง และสถิติเปิดตัวในปี 2020 ของเธออย่าง Blue Hour ก็ขึ้นชาร์ตอันดับ 3 ในสหรัฐอเมริกาบน iTunes ในสัปดาห์ที่เปิดตัวทันที ด้วยดนตรีของเธอนั้น Mothica ได้พยายามถ่ายทอดแผลในใจให้ออกมาเป็นดนตรี ฐานแฟนคลับของ Mothica ล้วนหลงใหลในการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง, ความหดหู่ใจ และความเคร่งขรึมของท่วงทำนอง แฟน ๆ สามารถมีส่วนร่วมในชาเลนจ์ "Jam with Me" TikTok ของ Mothica ได้ในวันที่ 16 มิถุนายน โดยมีเพลงใหม่ของเธอ "Glow in the Dark" โดยโพสต์เนื้อหาโดยใช้ #RocksmithChallenge และ #RocksmithPlus"Rocksmith+" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบนระบบ iOS, Android และ PC พร้อมทดลองเล่นฟรีเป็นเวลา 7 วัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ rocksmith.com