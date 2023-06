ครั้งแรกในไทย! THEBLACKSEA เปิดเส้นทางสู่การเป็นครีเอทีฟคอมมูนิตี้ระดับโลกแบบครบวงจร เปิดฉากความสำเร็จด้วยโปรเจกต์แรก “THEBLACKLABEL’S FIRST THAILAND AUDITION”

วันที่ 9 มิถุนายน 2566, กรุงเทพฯ - THEBLACKSEA บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ “เครือซีพี” และ THEBLACKLABEL ค่ายเพลงและครีเอทีฟเอเจนซีจากเกาหลีใต้ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินระดับโลกอย่าง BLACKPINK, BIGBANG, 2NE1, JEON SOMI และ TAEYANG ร่วมจัดงานแถลงข่าวประกาศวิสัยทัศน์ทางธุรกิจในการเป็นบริษัทแรกในไทย ที่ตั้งเป้าสร้างครีเอทีฟคอมมูนิตี้ชั้นนำระดับโลก ปักหมุดดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบันเทิงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงศักยภาพในเวทีโลก เปิดฉากแรกด้วยความสำเร็จจากโปรเจกต์ “THEBLACKLABEL’S FIRST THAILAND AUDITION” ที่ทำกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ทูออฟไลน์แบบครบวงจร (O2O) ควบคู่กับการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ณ ลานเอเทรียม 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา Chief Content Strategy, Investment and Partnership Officer เครือซีพี กล่าวว่า “เครือซีพีรู้สึกตื่นเต้น และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ THEBLACKLABEL ค่ายเพลงชั้นนำระดับโลก และได้เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายจะบ่มเพาะอุตสาหกรรมบันเทิงไทยอย่างครบวงจร ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นในการผลักดันบุคคลากรที่มีความสามารถในประเทศเราให้มีโอกาสได้เติบโตในเวทีระดับโลกอย่างแท้จริง”เกิดขึ้นจากเป้าหมายของสองบริษัทที่มี “ครีเอทีฟ” เป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยเล็งเห็นถึงทิศทางของ K-POP ในตลาดโลกที่เติบโตขึ้นเกือบ 2.5 เท่าใน 3 ปี โดยประเทศไทยเป็นอันดับ 5 ที่เสพสื่อ K-POP มากที่สุดในโลก เราจึงมุ่งมั่นที่จะริเริ่มโครงการรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนโดยเริ่มต้นจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง และขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน อย่างโครงการออดิชัน และ THE BLACK BOX Pop-up Studio ก็ถือเป็นมิติใหม่ของการทำออดิชันแบบออนไลน์ทูออฟไลน์ครบวงจร ที่ไม่มีค่ายเพลงเกาหลีเจ้าไหนเคยทำมาก่อนทั้งในและนอกประเทศไทย ซึ่งโปรเจกต์ปรเจคนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเรา ในการผลักดันประเทศไทยให้ทัดเทียมกับตลาดโลก”กล่าวเสริมเป็นกิจกรรมแรกอย่างเป็นทางการในนามบริษัท THEBLACKSEA โดยคนไทยที่ได้รับการคัดเลือกจาก Teddy Park จะได้เป็นเด็กฝึกหัดในค่าย THEBLACKLABEL ในประเทศเกาหลีใต้ และมีโอกาสเป็นศิลปินระดับโลกต่อไป โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ “ผู้ผลิตอาหารแบรนด์ CP” จากการเปิดรับสมัครแบบออนไลน์ สู่ THE BLACK BOX Pop-up Studio ที่สยามเซ็นเตอร์ ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการออดิชัน ที่มีจำนวนคนสมัครอย่างถล่มทลาย และมีผู้ผ่านไปสู่รอบคัดเลือกแบบตัวต่อตัวเป็นจำนวนมาก โดยมี 24 และ แดนนี ชัง โปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงชื่อดัง ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานของศิลปินมากมายทั้ง BLACKPINK, BIGBANG, 2NE1, TAEYANG, JEON SOMI เดินทางมาคัดเลือกที่ประเทศไทยด้วยตนเอง"ผมเริ่มเข้าวงการ K-POP เมื่อ 10 ปีก่อน ในตอนนั้นวงการยังไม่เหมือนอย่างที่เป็นในปัจจุบัน แต่ผมตัดสินใจว่าผมจะลงทุนทั้งแรง เวลา และอนาคตของผมไปกับวงการ เพราะผมเชื่อในศักยภาพของมันอย่างสุดใจ ว่า K-POP จะเติบโตขึ้นมาเป็นในสิ่งที่มันเป็นอย่างทุกวันนี้ ตอนนี้ผมเดินทางมาที่ประเทศไทย เพื่อลงทุนแรง เวลาและอนาคต แบบเดียวกับที่ผมทำเมื่อ 10 ปีก่อน เพราะผมมีความตั้งใจ และความเชื่อในซอฟต์ พาวเวอร์ของประเทศไทยแบบเดียวกับที่ผมมีกับประเทศเกาหลีในอดีตเช่นกัน" แ“CP มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า นำแบรนด์ไทยไปสู่สายตาชาวโลก ขณะเดียวกันพร้อมสนับสนุนเด็กไทยที่มีศักยภาพมีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีโลก ซึ่งภายในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์ กิจกรรมออดิชันครั้งนี้ มีน้องๆ เยาวชนให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน THE BLACK BOX Pop-up Studio มากกว่า 1,500 คน จากนั้นผ่านไปยังรอบคัดเลือกด้วยจำนวนที่น่าตื่นเต้น แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีความพร้อมที่จะเติบโตในเวทีที่ใหญ่ขึ้น ทาง CP ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมน้องๆ คนไทยอย่างเต็มที่ เพื่อเดินตามความฝันที่ทุกคนตั้งเป้าหมาย ในเส้นทางสู่ระดับโกลบอล”ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ THEBLACKSEA หรือกิจกรรม THEBLACKLABEL’S First Thailand Audition สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Theblackseaofficial.com หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของ THEBLACKSEA ตามที่อยู่ด้านล่างนี้Facebook: @OfficialTHEBLACKSEAInstagram: @OfficialTHEBLACKSEAYoutube: @OfficialTHEBLACKSEATikTok: @OfficialTHEBLACKSEATwitter: @theblacksea_tbs#Theblacksea #cp #theblacklabel #더블랙레이블 #audition #casting #theblacklabelfirstthailandaudition #ต่อยอดคนไทยไปไกลโกลบอล #CP #เติมไฟให้ความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดTHEBLACKLABEL ค่ายเพลงและครีเอทีฟเอเจนซีจากเกาหลีใต้ก่อตั้งโดย Teddy Park ผู้อยู่ความสำเร็จของวงการ K-pop มามากกว่า 10 ปี ทำงานร่วมกับศิลปินระดับตำนานอย่าง BIGBANG, 2NE1 และเป็นผู้กำหนดแนวทางและผลงานของศิลปินระดับโลกอย่าง BLACKPINK, SOMI และ TAEYANG ที่ล่าสุดได้ร่วม featuring กับ LISA of BLACKPINK ปล่อยเพลง “Shoong!” ออกมา ทำสถิติขึ้นอันดับ 1 ของ Worldwide iTunes Song Chartเกี่ยวกับ THEBLACKSEA:THEBLACKSEA เป็นตัวแทนของศิลปินและค่าย THEBLACKLABEL อย่างเป็นทางการผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่ง THEBLACKLABEL เป็นหนึ่งในค่ายเพลงที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี ที่อยู่เบื้อหลังความสำเร็จของศิลปินระดับตำนานอย่าง BLACKPINK