"Ubisoft Forward 2023" เตรียมเผยทีเด็ดเกมใหม่ 13 มิ.ย.นี้

รายการ "Ubisoft Forward 2023" จะสตรีมสดบนช่อง YouTube ภาษาไทยอย่างเป็นทางการของ Ubisoft พร้อมคำบรรยายภาษาไทยที่ https://www.youtube.com/@UbisoftTH นอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับชมได้ที่เว็บไซต์ทางการ Ubisoft.com/Forward พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษและเสียงบรรยาย รวมถึงภาษามือแบบอเมริกันUbisoft Forward ประจำปีนี้จะเริ่มเวลา 00:00 AM (UTC+7) หลังจากฉายช่วงพรีโชว์ 15 นาที จากนั้นจะเป็นกิจกรรมหลัก ก่อนจะตามมาด้วยช่วงโพสต์โชว์ เพื่อเจาะลึกเกมที่จัดแสดง อาทิ Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest ฯลฯผู้ชมบน Twitch ไม่ว่าจะเป็นช่องหลักของ Ubisoft หรือดูผ่านหนึ่งในผู้ร่วมสตรีมอย่างเป็นทางการ จะมีสิทธิ์ได้รับ Twitch สูงสุดสี่รายการสำหรับเกมต่าง ๆ ดังนี้- รับชมเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อรับเครื่องประดับอาวุธ Na'vi "Slumbering Ikran" ใน Avatar: Frontiers of Pandora- รับชมเป็นเวลา 20 นาทีเพื่อรับ "Base Camp Duffel" ใน Riders Republic- รับชมเป็นเวลา 30 นาทีเพื่อรับสกิน Raven "Eugene" ใน Assassin's Creed Valhalla- รับชมเป็นเวลา 45 นาทีเพื่อรับ "Oasis Initiate of Alamut Dye" ใน Assassin's Creed Mirageติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://news.ubisoft.com/en-gb/