เกมมือถือจากอนิเมะ "Black Clover M" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

"Black Clover M: Rise Of The Wizard King" จะนำพาผู้เล่นเข้าสู่โลกเวทมนตร์ ออกผจญภัยไปกับอัสตาและผองเพื่อน ผ่านเรื่องราวที่ถูกเคลื่อนด้วยกราฟิกสามมิติคุณภาพสูง มาพร้อมซีนอันน่าจดจำจากอนิเมะและเสียงพากย์จากนักพากย์ต้นฉบับเกมเพลย์จะเป็นแนวเทิร์นเบสที่ผู้เล่นสามารถจัดทีมตัวละครได้ตามแนวการเล่นของตนเอง โดยผู้เล่นสามารถได้รับตัวละครตามเนื้อเรื่อง หรือสุ่มผ่านระบบอัญเชิญ ซึ่งทุกตัวละครสามารถอัพเกรดข้ามขีดจำกัดจนถึงระดับสูงสุด และสามารถใช้ท่าโจมตีประสานได้กว่าพันรูปแบบ ทำให้การจัดทีมมีความเป็นไปได้มากมายไม่สิ้นสุดสำหรับผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับของรางวัลมากมายตามจำนวนยอดผู้ลงทะเบียน ทั้งเงินในเกม ตั๋วอัญเชิญ ตัวละครระดับ SR และคอสตูมพิเศษเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น"Black Clover M: Rise Of The Wizard King" เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วทั้งในระบบ iOS และ Android ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ Black Clover M: Rise Of The Wizard King