"Symphonic Anime 2023" คอนเสิร์ตอนิเมะออร์เคสตรา เปิดขายบัตรแล้ววันนี้!

คอนเสิร์ต Symphonic Anime 2023 ในปีนี้จะบรรเลงโดย Thailand Philharmonic Orchestra ซึ่งได้เตรียมบทเพลงไพเราะจากอนิเมะชื่อดังมากมาย อาทิ DEATH NOTE, SWORD ART ONLINE, ONE PUNCH MAN, ATTACK ON TITAN, SPY x FAMILY, DEMON SLAYER ฯลฯ ทุกเพลงจะถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อการแสดงในรูปแบบออร์เคสตราโดยเฉพาะนอกจากนักดนตรีและนักร้องประสานเสียงแล้ว งานนี้ผู้ชมจะได้พบกับนักประพันธ์ดนตรีเจ้าของผลงานอีกด้วย โดยในปีนี้คุณ ยาสุฮารุ ทาคานาชิ (Fairy Tail) กลับมาอีกครั้ง พร้อมด้วยคุณ ยูกิ ฮายาชิ (My Hero Academia) และคุณ มาโคโตะ มิยาซากิ (One Punch Man, Spy x Family) ที่จะมาร่วมทำการแสดงบนเวทีให้แฟน ๆ ได้เพลิดเพลินกับบทเพลงจากอนิเมะจนเต็มอิ่มอย่างแน่นอนSymphonic Anime 2023 เปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ http://go.eventpop.me/symphonic-anime2023 โดยงานจะจัดขึ้น 2 รอบการแสดง ในวันที่ 11-12 มีนาคมนี้ ที่หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ราคาเริ่มตั้งแต่ 3,500 บาท, 2,400 บาท, 2,000 บาท, 1,700 บาท, 1,450 บาท, 1,200 บาท, และ 950 บาท