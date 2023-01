“โซนี่ พิคเจอร์ส” เปิดตัว ภาพยนตร์ “I Wanna Dance with Somebody” ยิ่งใหญ่

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY ชีวิตสุดมหัศจรรย์…วิทนีย์ ฮุสตัน ภาพยนตร์เปิดชีวิตของดีว่าระดับตำนานที่ได้รับความรักจากคนนับล้านทั่วโลก เมื่อวันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา “คุณรชต ธีระบุตร” กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ โซนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย),“คุณดุจดาว พรหโมบล” ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด โซนี่ พิคเจอร์สฯ (ประเทศไทย) ได้ร่วมถ่ายภาพกับ “คุณนรุตม์ เจียรสนอง” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปจำกัด (มหาชน), “คุณ คเณศวร์ เพิ่มทรัพย์” ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์โอเปอร์เรติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย“เพียว เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ แชมป์”, “แตงโม วรายุภัสร์ เกศวพิทักษ์”ในงาน Thailand Premiere Screening : I Wanna Dance with Somebody ที่โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน ภายในงาน 'คุณดุจดาว พรหโมบล' ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด โซนี่ พิคเจอร์สฯ(ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับพูดคุยกับสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ พันธมิตรธุรกิจภาพยนตร์ และแฟนๆที่รัก วิทนีย์ ฮุสตัน ที่มาร่วมงานกันนับพันคน ซึ่งในวันนี้ค่ายโซนี่ พิคเจอร์ส ได้รับเกียรติจากเหล่า นักแสดง นักร้อง เซเลปฯ นางโชว์ทั่วฟ้าเมืองไทยที่รัก วิทนีย์ ฮุสตัน มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น ทั้ง “อารยาอิสรีย์ เอกอุชุกร” หรือ เดย์ ฟรีแมน นางโชว์คนดังในตำนานของเมืองไทย “ไจ๋ ซีร่า ศิรวิชญ์ กมลวรวุฒิ” บล็อกเกอร์บิวตี้ นางโชว์ช่างแต่งหน้า“โจแอน บุญสูงเนิน นางโชว์ - นักร้อง”, “คุณหนุ่ม ประเสริฐ เจิมจุติธรรม” กูรูนางงาม ผู้เชี่ยวชาญการประกวด, กรรมการกิตติมศักดิ์ในการประกวดเวทีต่างๆ ระดับประเทศ , “โอ๋ – ฐิติพันธ์ รักษาสัตย์ - Madam Funny มาดามฟันนี่” นักแสดง - ผู้กำกับหนังอินดี้ชื่อดัง , “สไปรท์-พัชร์ธีรัตน์ แหลมหลวง หรือ “สไปรท์บั้ง” หรือ “สไปรท์บะบะบิ” เจ้าของช่องยูทูปเบอร์ “SPRITE BANG” ที่โด่งดังจากการทำรีแคปวงการประกวดนางงาม คุณตู่ ดุจดาวได้เล่าถึงความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับทุกๆท่านได้ฟัง ก่อนที่จะเชิญพบกับโชว์จาก “เพียว เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ แชมป์ The Voice All Star”, “แตงโม วรายุภัสร์ เกศวพิทักษ์ The Voice Thailand Season 2” ก่อนที่จะร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกันI Wanna Dance with Somebody ชีวิตสุดมหัศจรรย์…วิทนีย์ ฮุสตัน คือภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองผลงานเพลงที่ทรงพลังของ “วิทนีย์ ฮุสตัน” ดีว่าสาวในตำนานสุดยิ่งใหญ่ตลอดกาล อำนวยการสร้างโดยผู้บริหารมือฉมังด้านดนตรีที่โด่งดังและประสบความสำเร็จมากที่สุด “ไคลฟ์ เดวิส” และผู้เขียนบท “แอนโธนี่ แม็คคาร์เทน” (โบฮีเมียน แรปโซดี) นำแสดงโดยนักแสดงรางวัลบาฟตา อวอร์ด “นาโอมิ แอ็คกี้” สัมผัสเบื้องหลังชีวิตของดีว่าในตำนานจากเด็กหญิงในคณะนักร้องประสานเสียงของนิวเจอร์ซีย์สู่การเป็นหนึ่งในศิลปินที่มียอดขายอัลบั้มสูงสุดและได้รับรางวัลมากที่สุดตลอดกาล ร่วมบันทึกความทรงจำกับการเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจในผลงานเพลงของเธอ และซาวด์แทร็คที่เต็มไปด้วยเพลงฮิตของไอคอนหญิงคนดังของโลก “วิทนีย์ ฮุสตัน” ในแบบที่คุณไม่เคยได้รับฟังมาก่อนI WANNA DANCE WITH SOMEBODY ชีวิตสุดมหัศจรรย์…วิทนีย์ ฮุสตัน วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์