สยามพิวรรธน์ - ทรู - กันตนา ทุ่ม 300 ล้าน เปิดตัว "True 5G PRO HUB" ดิจิทัลฮับสุดล้ำครบวงจรใจกลางกรุง!

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ทรู ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร และ กันตนา กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจคอนเทนต์และโปรดักชั่นแนวหน้าของเมืองไทย ร่วมเปิดโลกใบใหม่ให้กับคน New Gen บริเวณ ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ใจกลางสยาม ภายใต้ชื่อศูนย์รวมดิจิทัลฮับครบวงจรครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งตอบโจทย์ 3 ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ศูนย์รวมเหล่าเกมเมอร์ ตั้งแต่ระดับสมัครเล่นไปจนถึงระดับอาชีพ พร้อมด้วยพื้นที่สำหรับการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ รองรับตลาดเกมส์ในไทยที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดศูนย์รวมไลฟ์สไตล์คน New Gen สู่การแสดงออกที่สร้างสรรค์ไร้ขอบเขต ทั้ง Cosplay, Anime, Board Game ฯลฯ และศูนย์รวมทักษะใหม่ สู่มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ฝึกฝนเพื่อพัฒนา และต่อยอดทักษะสู่โลกอนาคตทั้ง Metaverse NFT และ Digital Skills สุดล้ำสมัยเปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เรามีความเชื่อมั่นในการร่วมสร้าง (Co-Create & Collaboration) กับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย และสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Create Share Values) โดยจุดเริ่มต้นของ "True 5G PRO HUB" เกิดจากการรวมพลังของ 3 พันธมิตรที่มีแนวคิดตรงกันในการสร้างปรากฏการณ์และนำเสนอโปรโตไทป์ใหม่สำหรับไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นของ New Generation ในปัจจุบัน โดยเราเชื่อว่า สยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์การสร้างสรรค์คอมมูนิตี้สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มาพร้อมดิจิตอลไลฟ์สไตล์ ด้วยทำเลที่ตั้งใจกลางย่านสยาม ซึ่งเป็นใจกลางของแหล่งธุรกิจ แหล่งช้อปปิ้ง และศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งเชื่อว่า "True 5G PRO HUB" จะเป็นโลกใบใหม่ของคน New Gen สู่การต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างไร้ขีดจำกัดกล่าวว่า โลกดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อคนรุ่นใหม่ ทั้งการใช้ชีวิต ความสนใจ และไลฟ์สไตล์ ซึ่งทรูถือเป็นผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจรที่มี 5G เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด ในการเชื่อมโยงชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้คนให้ไม่สะดุด สำหรับ "True 5G PRO HUB" ทรูได้เข้ามาสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure) ทั้งในส่วนของบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และแพ็กเกจเน็ตทรู 5G ที่เร็ว แรง และความหน่วงที่ต่ำ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการท่องโลกของเหล่าเกมเมอร์ให้ลื่นไหลไม่มีสะดุด โดยเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมครบวงจรของ E-Sport ที่มีพื้นที่สำหรับการจัดทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ และคอมมูนิตี้ ที่รองรับความต้องการตั้งแต่ระดับสมัครเล่นไปจนถึงระดับอาชีพ และจะเป็นโลกใบใหม่ที่คน New Gen จะได้ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อการต่อยอดทักษะอนาคตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเปิดเผยว่า กันตนา กรุ๊ป ในฐานะผู้นำธุรกิจคอนเทนต์และโปรดักชั่นแนวหน้าของเมืองไทย อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Sports และทักษะอนาคต เราเชื่อว่า "True 5G PRO HUB" จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ไม่เพียงเฉพาะแค่การต่อยอดและพัฒนาวงการกีฬา E-Sports ยังเป็นทักษะไลฟ์สไตล์ที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 37,600 ล้านบาท และยังรวมไปถึงทักษะอนาคตที่มีดิจิทัลเป็นตัวเชื่อมโยง โดยพื้นที่แห่งนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคน New Gen อย่างแท้จริง ทั้งการเป็นพื้นที่ที่จะส่งเสริมให้เกิดการค้นพบตัวเอง การพัฒนาทักษะที่ตนเองสนใจ และการสร้างสรรค์เครือข่ายความร่วมมือสู่การต่อยอดในอนาคตทั้งสำหรับเด็กรุ่นใหม่และพันธมิตรธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร บริเวณชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ใจกลางเมือง โดยแบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน ได้แก่พื้นที่สำหรับเกมเมอร์และโปรเพลเยอร์ ที่พรั่งพร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับการเล่มเกมส์และ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่สำหรับเกมเมอร์และโปรเพลเยอร์ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม การแข่งขัน E-Sports, Live Studio, Watch Party และกิจกรรมที่คลอบคลุมทุกไลฟสไตล์คน New Gen รวมถึงการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์เต็มรูปแบบพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะอนาคต ได้แก่ ทักษะในกีฬา E-Sports, Metaverse, NF, Digital Skills อื่นๆพื้นที่สำหรับการพักผ่อน พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มด้วยความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ความร่วมมือของพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และเทรนด์การใช้ชีวิตของ New Gen ที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง จะส่งผลให้ "True 5G PRO HUB" จะเปรียบเสมือนโลกใบใหม่ของคน New Gen ที่จะหลอมรวมทุกความต้องการ ความสนใจไว้ด้วยกัน เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นคอมมิวนิตี้ที่จะจุดประกายความคิด การค้นพบ และการพัฒนาต่อยอดทักษะอนาคตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด