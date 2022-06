"Ni no Kuni: Cross Worlds" แจกโค้ดฟรี! ฉลองอันดับ 1 ทุกสโตร์

1. เข้าไปหน้ากรอกโค้ดกิจกรรมทั่วไป >>> https://bit.ly/3MeWLzK 2. ช่องแรกใส่ PID (หาได้จากในเกม เมนู>ตั้งค่า>บัญชี>PID>คัดลอก)3. ช่องที่สองใส่โค้ดคูปองจากรูปด้านบน (ไม่มีเว้นวรรคหรือเครื่องหมายใด ๆ)1. เลือก "เมนู" ที่หน้า Lobby2. กดสัญลักษณ์ฟันเฟือง เมนู "ตั้งค่า"3. เลือกเมนู "อื่นๆ" และกรอกคูปอง4. เลือกประเภทคูปอง > กรอกคูปอง และกดยืนยันสิทธิ์1. จำกัด 1 ID เติมคูปองได้ 1 ครั้งเท่านั้น2. ผู้เล่นสามารถเติมโค้ดไอเทมได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน เวลา 23.59 น."Ni no Kuni: Cross Worlds" เป็นภาคเสริมของซีรีส์ Ni no Kuni เกมอาร์พีจีแฟนตาซีสุดฮิตจาก Studio Ghibli และ Level-5 ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเล่นเกมที่ให้ความรู้สึกเหมือนการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น ด้วยกราฟิกสไตล์อนิเมะที่เรนเดอร์ใน Unreal Engine 4 ภาพคัตซีนที่ตั้งใจรังสรรค์ รวมไปถึงแทร็กเพลงต้นฉบับโดยได้ Joe Hisaishi นักแต่งเพลงแอนิเมชั่นผู้มากประสบการณ์จาก Studio Ghibliเนื้อเรื่องของเกมนำเสนอเรื่องราวที่โลกแห่งความจริงและโลกแฟนตาซีเชื่อมต่อกัน ผู้เล่นจะได้เลือกเป็น 1 ใน 5 คลาส ได้แก่ ซอร์ดแมน, วิตช์, โร้ก, เอนจิเนียร์ และ เดสทรอยเยอร์ เข้าสู่โลกแฟนตาซีและผจญภัยร่วมกับผองเพื่อนเพื่อช่วยเหลืออาณาจักรจากวิกฤตแห่งการล่มสลาย"Ni no Kuni: Cross Worlds" เปิดให้บริการแล้วทั้งบนมือถือและพีซี พร้อมรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ninokuni.netmarble.com และแฟนเพจ Ni no Kuni: Cross Worlds