“โพสต์ มาโลน” จัดเต็ม อัลบั้ม 4 “Twelve Carat Toothache” ขนทัพศิลปินดังร่วมงานเพียบ

รายชื่อเพลงในอัลบั้ม Twelve Carat Toothache



1. Reputation

2. Cooped Up (with Roddy Ricch)

3. Lemon Tree

4. Wrapped Around Your Finger

5. I Like You (A Happier Song) (with Doja Cat)

6. I Cannot Be (A Sadder Song) (with Gunna)

7. Insane

8. Love/Hate Letter To Alcohol (with Fleet Foxes)

9. Wasting Angels (with The Kid LAROI)

10. Euthanasia

11. When I’m Alone

12. Waiting For A Miracle

13. One Right Now (with The Weeknd)

14. New Recording 12, Jan 3, 2020

“โพสต์ มาโลน” (Post Malone) หนึ่งในศิลปินคนดังขวัญใจมหาชน กลับมาอีกครั้งในรอบ 3 ปี กับอัลบั้มใหม่ “Twelve Carat Toothache” ให้แฟนเพลงทั่วโลกได้สตรีมกันแล้ววันนี้Twelve Carat Toothache เป็นสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 4 ของโพสต์ มาโลน ที่มาพร้อมกับ 14 เพลงหลากหลายแนว โดยอัลบั้มชุดนี้ได้เหล่าศิลปินคุณภาพระดับซุปเปอร์สตาร์มาร่วมแจมกันเพียบ ไม่ว่าจะเป็น Doja Cat ในเพลง “I Like You” ที่คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงสุดปังของอัลบั้มนี้นอกจากนี้ก็ยังมี Gunna ในเพลง “I Cannot Be (A Sadder Song)” ต่อด้วย “Kid LAROI” เพลง “Wasting Angels”, Fleet Foxes ในเพลง “Love/Hate Letter To Alcohol” รวมถึงสองซิงเกิลก่อนหน้านี้คือเพลง “Cooped Up” กับ Roddy Ricch และ “One Right Now” กับ The Weekndที่ทะยานขึ้น Top 10 Billboard เรียบร้อยสำหรับอัลบั้มนี้ โพสต์ มาโลนยังคงร่วมงานกับโปรดิวเซอร์และร่วมเขียนเพลงในอัลบั้มนี้กับ Louis Bell, Billy Walsh, Andrew Watt, Omer Fedi และอีกมากมายโพสต์ มาโลน กล่าวถึงอัลบั้มใหม่ชุดนี้ว่า “มันเป็นอัลบั้มที่ผมซื่อสัตย์กับตัวเองมากที่สุด เป็นเหมือนการบอกให้คนรู้ว่านี่คือชีวิตที่ผมเป็น ทุกเพลงบอกเล่าเรื่องราวในแบบของตัวเอง และผมก็อดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะให้แฟนเพลงได้ฟังเพลงทั้งอัลบั้มนี้แล้ว”สำหรับ โพสต์ มาโลน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพคนสำคัญคนหนึ่งแห่งยุคสตรีมมิ่ง โดยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว โพสต์ มาโลน ได้ปล่อยอัลบั้ม triple-platinum อย่าง “Hollywood’s Bleeding” ที่เคยเปิดตัวด้วยอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Top 200ส่วนเมื่อปีที่ผ่านมา โพสต์ มาโลน ได้ออกเพลงฮิตอย่าง “One Right Now” ร่วมกับ “The Weekend” ติดอันดับ Top 10 Billboard Hot 100 พร้อมยอดสตรีมรวมมากกว่าพันล้านสตรีมภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนขณะที่เมื่อเดือนที่ผ่านมาโพสต์ มาโลน ได้ไปแสดงโชว์ 2 เพลงจากอัลบั้ม “Cooped Up” [feat. Roddy Ricch] และ “Love/Hate Letter To Alcohol” [feat. Fleet Foxes] ในรายการ Saturday Night Live นอกจากนี้เขายังได้ร่วมร้องเพลงประกอบ ภาพยนตร์แอนิเมชั่นไอคอนิคอย่าง “Chip ‘N Dale: Rescue Rangers” อีกด้วย#################################