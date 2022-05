ซาวนด์แทร็ก “มินเนี่ยน 2” จัดเต็มศิลปินดัง พร้อมปล่อยของ 1 ก.ค.นี้

1. Turn Up The Sunshine – Diana Ross ft. Tame Impala

2. Shining Star – Brittany Howard ft. Verdine White (Earth, Wind & Fire 1975)

3. Funkytown – St. Vincent (Lipps Inc in 1979)

4. Hollywood Swinging – BROCKHAMPTON (Kool & The Gang 1974)

5. Desafinado – Kali Uchis (Stan Getz & Joao Gilberto 1959)

6. Bang Bang – Caroline Polachek (Nancy Sinatra 1966)

7. Fly Like an Eagle – Thundercat (Steve Miller Band 1976)

8. Goodbye To Love – Phoebe Bridgers (The Carpenters 1972)

9. Instant Karma! – Bleachers (John Lennon 1970)

10. You’re No Good – Weyes Blood (Linda Ronstadt 1975)

11. Vehicle – Gary Clark Jr. (The Ides of March 1970)

12. Dance to the Music – H.E.R. (Sly and The Family Stone 1967)

13. Black Magic Woman – Tierra Whack (Santana 1970)

14. Cool – Verdine White

15. Born To Be Alive – Jackson Wang (Patrick Hernandez 1979)

16. Cecilia – The Minions (Simon & Garfunkel 1970)

17. Bang Bang – G.E.M. (Nancy Sinatra 1966)

18. Kung Fu Suite – RZA

19. Minions: The Rise of Gru Score Suite – Heitor Pereira

“Decca Records” เปิดตัวเพลงประกอบภาพยนตร์ “Minions: The Rise of Gru” หรือ “มินเนี่ยน 2” ที่มีกำหนดปล่อยออกมาให้แฟน ๆ ได้ฟังกันในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ อัดแน่นไปด้วยดนตรีแนวฟังก์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 70 และโปรดิวซ์โดย “Jack Antonoff” เจ้าของ 6 รางวัล Grammy รวมถึงรางวัลโปรดิวซ์แห่งปีบนเวที Grammy 2022 ที่มารับหน้าที่ดูและการผลิตอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ของเรื่องนี้นอกจากนี้ซาวนด์แทร็กยังทำให้เราสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายดนตรีแนวฟังส์ และดิสโก้ ผสมกับโซลคลาสสิคที่น่าตื่นตาตื่นใจ ด้วยเพลงฮิตแห่งยุค 70 เติมพลังงานบวกให้กับทุกคน นำทีมโดยศิลปินระดับตำนานอย่าง “Diana Ross” ร่วมกับวงดนตรีไซคีเดลิกร็อกชื่อดัง “Tame Impala” กับซิงเกิลหลัก “Turn Up The Sunshine” ที่จะปล่อยออกมาวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ สามารถ Pre-Save ได้แล้วที่นี่ อีกทั้งยังมีเพลงฮิตยุค 70 อีกมากมาย ที่ได้นำมาทำใหม่อาทิ “Funkytown” ของ “Lipps Inc” ในปี 1979 ที่ “St. Vincent” ได้นำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่, “H.E.R.” กับเพลง “Dance to the Music” จาก “Sly and The Family Stone” รวมถึงศิลปินสุดฮอตอย่าง “Jackson Wang” กับเพลง “Born To Be Alive” และศิลปินชื่อดังอีกมากมายและแน่นอนว่าเหล่ามินเนี่ยนก็ได้มีส่วนร่วมในการร้องเพลงของ “Simon & Garfunkel” อย่าง “Cecilia” ในอัลบั้มนี้อีกด้วยเตรียมพบกับแฟรนไชส์แอนิเมชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลก ซึ่งจะเล่าเรื่องของความฝันของเด็กวัย 12 ที่อยากเป็นซูเปอร์วายร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในภาพยนตร์ Minions: The Rise of Gru หรือ มินเนี่ยน 2 เมื่อวิเชียส 6 ขับไล่ผู้นำ ไวลด์ นักเคิล นักต่อสู้ระดับตำนาน (พากย์เสียงโดย อลัน อาร์คิน เจ้าของรางวัลออสการ์) กรูจึงเข้าสัมภาษณ์เพื่อมาเป็นสมาชิกใหม่ แต่การสัมภาษณ์ไม่ค่อยราบรื่น และสถานการณ์เริ่มแย่ลงหลังจากกรูโชว์ความสามารถที่เหนือกว่าพวกเขา และพบว่าตัวเขากลายเป็นศัตรูตัวร้ายที่อยู่ในระดับสูงสุดของวายร้าย กรูไปขอคำแนะนำจากไวลด์ นักเคิล เขาพบว่าแม้ว่าจะเป็นวายร้ายสุดแสบแค่ไหน ก็ยังต้องได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องนี้อำนวยการสร้างโดย คริส เมเลดันดรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งอิลลูมิเนชั่น, เจเน็ท ฮีลีย์ และคริส เรโนด์ กำกับโดยไคล์ บัลดา (จาก Despicable Me 3, Minions) ร่วมกำกับโดย แบรด เอเบิลสัน (The Simpsons) และ โจนาธาน เดล วัล (The Secret Life of Pets) โดย Minions: The Rise of Gru หรือ มินเนี่ยน 2 มีกำหนดเข้าฉาย 30 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์###################################รายชื่อเพลงใน OST.Minions: The Rise of Gru – Tracklisting: