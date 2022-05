"Ni no Kuni: Cross Worlds" เตรียมเปิดให้บริการ 25 พ.ค.นี้!

"Ni no Kuni: Cross Worlds" นำเสนอเรื่องราวบทใหม่ซึ่งอ้างอิงจากโลกแห่ง Ni no Kuni ที่มีทั้งโลกแห่งความจริงและโลกแฟนตาซีเชื่อมต่อกัน ผู้เล่นจะได้เข้าสู่โลกแฟนตาซีด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Soul Divers และได้รับคำขอจาก Rania หญิงสาวลึกลับที่ต้องการให้ผู้เล่นช่วยเหลืออาณาจักรจากวิกฤตแห่งการทำลายเมื่อเข้าสู่เกม ผู้เล่นจะได้เลือกเล่นหนึ่งใน 5 คลาส ได้แก่ ซอร์ดแมนผู้ห้าวหาญ, วิตช์ แม่มดผู้สง่างาม, โร้ก ผู้น่ารักขี้เล่น, เอนจิเนียร์ อัจฉริยะผู้ฉลาดปราดเปรื่อง, เดสทรอยเยอร์ ผู้ทำลายล้าง โดยแต่ละคลาสต่างก็มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งผู้เล่นสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ และสร้างตัวละครให้มีลักษณะเฉพาะตัวได้ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางร่วมกับผองเพื่อน และพบปะกับตัวละครมากมายจากเกมซีรีส์ Ni no Kuni ที่ออกแบบโดย Studio Ghibli มาในสไตล์กราฟิก 3D สีสันสดใส เล่าเรื่องด้วยคัตซีนแอนิเมชั่นคุณภาพสูง และเพลงประกอบสุดไพเราะรังสรรค์โดยคุณ Joe Hisaishi– ตื่นตาตื่นใจไปกับความงดงามและรายละเอียดในโลกที่เปิดกว้างที่จะทำให้ผู้เล่นได้รู้สึกเหมือนชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นคุณภาพสูงโดยการนำเสนอด้วย Unreal Engine 4– สิ่งมีชีวิตสุดลึกลับที่จะเข้าร่วมการต่อสู้เคียงข้างกับผู้เล่น โดยอิมาเจนเหล่านี้จะช่วยทำให้การต่อสู้ของผู้เล่นมีอัตราความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น เพียงรวบรวมอิมาเจน 3 ตัว และพัฒนาให้เติบโตแข็งแกร่งไปพร้อม ๆ กัน– สถานที่ให้ผู้เล่นได้พักผ่อนหย่อนใจ ออกไปเที่ยวและเยี่ยมชมอิมาเจนทั้งหมดที่รวบรวมมา และผู้เล่นยังสามารถตกแต่งฟาร์มด้วยอุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ ตามความชอบของตัวเอง– พบกับสัตว์ขี่หลากหลายชนิดที่พร้อมพาผู้เล่นออกสำรวจโลกกว้าง เช่น แมวยักษ์, เครื่องร่อนวิงก์ไกลเดอร์, นกขี้หงุดหงิด ฯลฯ ซึ่งเป็นเพียงตัวเลือกสุดแปลกบางส่วนเท่านั้น– เพียงแค่เข้าร่วมอาณาจักรและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอาณาจักรนิรนามที่ล่มสลายไปขึ้นมาใหม่อีกรั้ง ผู้เล่นสามารถทำให้อาณาจักรของตนแข็งแกร่งขึ้นและตกแต่งสร้างสรรค์ด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม"Ni no Kuni: Cross Worlds" เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ทั้งบนมือถือและ PC พร้อมรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลพิเศษได้ที่ https://ninokuni.netmarble.com/ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Ni no Kuni: Cross Worlds