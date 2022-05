"Ni no Kuni: Cross Worlds" เปิดวาร์ปสู่โลกแฟนตาซี 14 พ.ค.นี้

ใน LIVE ผู้เล่นจะได้รับชมข้อมูลเกี่ยวกับเกม "Ni no Kuni: Cross Worlds" ก่อนใคร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวละคร, คิงดอม, คอนเทนต์ PVE, และสนุกสนานไปกับการแข่งขันของเหล่าอินฟลูตัวท็อปไม่ว่าจะเป็น ซอฟ Softpomz, ไมค์ JAI RAW ใจร้าว, จอร์จจี้ Rubsarb, หนูนา Chichi Channel, และเบียร์ Bizcuitbeer ที่จะมาสร้างสีสันและเสียงหัวเราะแบบจัดเต็มผู้เล่นสามารถเตรียมตัวก่อนเข้าสู่โลกแห่ง "Ni no Kuni: Cross Worlds" ด้วยการเยี่ยมชม เว็บไซต์ทางการ และ Discord เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน App Store จะได้รับของรางวัลอย่าง ‘ชุดนักสำรวจ’ ผ่านทางกล่องจดหมายภายในเกม และสำหรับผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง Discord จะได้รับ ‘หมวกอูดาด้า’ และ ‘ฉายาพิเศษ’ เป็นของรางวัลซึ่งสามารถแลกรับได้โดยการกรอกรหัสคูปองที่จะส่งให้ในภายหลัง"Ni no Kuni: Cross Worlds" เป็นเกมที่พัฒนามาจากซีรีย์ RPG สุดฮิตแนวแฟนตาซีดั้งเดิมของ Studio Ghibli และ Level-5 อย่าง Ni no Kuni ซึ่งเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ทั้งบนแพลตฟอร์มมือถือและ PC พร้อมรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มอีกด้วยสำหรับข้อมูลเกมและการอัปเดตล่าสุด สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://ninokuni.netmarble.com/ และแฟนเพจ Ni no Kuni: Cross Worlds