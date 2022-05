ทีมไทยคว้าแชมป์โลก Free Fire สองปีซ้อน รับเต็ม ๆ 17 ล้านบาท!

การแข่งขัน Free Fire World Series (FFWS) 2022 Sentosa ปีนี้ได้รวบรวม 18 ทีมแกร่ง จาก 11 ภูมิภาค มาประชันกันเพื่อค้นหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพื่อหนึ่งเดียว โดยประเทศไทยส่งทีมเข้าร่วมจำนวน 2 ทีม ได้แก่ EVOS Phoenix หรือชื่อเดิม Phoenix Force อดีตแชมป์โลก FFWS 2021 และ Attack All Around ทีมม้ามืดที่กำลังมาแรงในรอบ Grand Finals ทั้งสองทีมต้องเผชิญกับแรงกดดันตั้งแต่แมตซ์แรกจนถึงแมตซ์สุดท้าย พวกเขาได้พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งที่กลายเป็นตัวเกม ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันดับและชัยชนะอันเฉียบขาดของ Attack All Around ทีมที่ชนะและคว้า Booyah เป็นครั้งแรก ในแมตซ์ที่ 4 ของการแข่งขันจบการแข่งขัน ทีม All Around เก็บไป 42 คิล และ 1 Booyah คะแนนรวม 92 แต้ม เฉือนเอาชนะทีม EVOS Phoenix ที่ทำไปได้ 91 คะแนน คว้าแชมป์โลกเป็นทีมที่สองของประเทศไทย พร้อมรับเงินรางวัลกว่า 17 ล้านบาท นอกจากนี้ นักแข่ง JLX จากทีม Attack All Around ยังได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) จากการเก็บคิล 14 ครั้ง อีกด้วยทีมงานขอแสดงความยินดีกับทีม Attack All Around และ EVOS Phoenix ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้าอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของโลก สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทุกคนติดตามข่าวสารและอัพเดตล่าสุดของ Free Fire ได้ที่ Facebook: Garena Free Fire , YouTube: Free Fire Official และ Instagram: FreeFireTH