ทีม RoV ไทยสร้างสถิติไร้พ่ายคว้าเหรียญทองซีเกมส์!

การแข่งขัน RoV ในซีเกมส์ ครั้งที่ 31 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยจัดเป็นรอบแบ่งกลุ่มแข่งวันที่ 20 พฤษภาคม คัดจาก 5 ทีม เหลือ 3 ทีม ซึ่งทีมไทยทำคะแนนสูงสุดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม ตามมาด้วยเวียดนาม และมาเลเซียต่อมาในรอบ Semi Finals วันที่ 21 พฤษภาคม เป็นการแข่งขันเพื่อคัดทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยทีมไทยเอาชนะเวียดนามไปได้อย่างขาดลอยด้วยสกอร์ 3 ต่อ 0 เกม เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศทันที ส่วนเวียดนามตกลงไปสายล่างเจอกับมาเลเซียในวันที่ 22 พฤษภาคม เจ้าภาพเวียดนามเอาชนะมาเลเซียได้ ทำให้เข้ารอบชิงชนะเลิศมาเจอกับทีมไทยอีกครั้ง โดยในแมตช์ชิงชนะเลิศเจ้าภาพเวียดนามออกตัวได้ดี คว้าแต้มขึ้นนำไปก่อน 1 - 0 ต่อมาทีมไทยได้โชว์ฝีมืออันยอดเยี่ยมเก็บคะแนนตีเสมอได้ในเกมที่ 2 และชนะต่อเนื่องจนจบแมตช์ที่สกอร์ 4 - 1 เกม คว้าเหรียญทองได้สำเร็จชาวต่างชาติต่างยกให้ทีม RoV ไทยในตอนนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุด เพราะก่อนหน้านี้ในปี 2021 ทีมตัวแทนไทยก็คว้าอันดับ 1 ในเวทีนานาชาติมาแล้วถึงสองรายการ ได้แก่ Arena of Valor World Cup (AWC 2021) และ Arena of Valor International Championship (AIC 2021) เรียกได้ว่าการคว้าเหรียญทองซีเกมส์ในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงการยกระดับกีฬาอีสปอร์ต RoV ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีหลังจากการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้ การแข่งขันนานาชาติของ RoV ก็ยังจัดกันอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วยการแข่งขัน Arena of Valor International Championship (AIC 2022) ที่เพิ่มเงินรางวัลรวมทั้งหมดเป็น 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว ๆ 68,600,000 บาท (ค่าเงิน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565) และมีทีมเข้าร่วมถึง 16 ทีมจากหลายภูมิภาคทั่วโลกรายการ AIC 2022 ครั้งนี้มีตัวแทนทีมไทยเข้าร่วม 3 ทีมด้วยกัน และจะเริ่มการแข่งขันวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Garena RoV Thailand และ Garena RoV Tournament