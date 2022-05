ทีมชาติไทยพร้อมคว้าเหรียญทอง RoV ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31

Arena of Valor (RoV) หนึ่งในเกม Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกบรรจุเข้ามาเป็นหนึ่งในกีฬาอีกครั้งของการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองในการแข่งขันซีเกมส์ หลังจากถูกบรรจุครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้วในการแข่งขันซีเกมส์ 2019 ซึ่งทีม RoV ประเทศไทยคว้าเหรียญทอง Esports เป็นครั้งแรกของประเทศ หลังเอาชนะทีมจากอินโดนีเซียไป 3-0 ในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้จะมีทีม RoV ทั้งหมด 5 ทีมซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศเวียดนาม ไทย มาเลเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ ที่จะมาร่วมแข่งขันเพื่อแย่งชิงเหรียญทองและตำแหน่งแชมป์ RoV ของการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31สำหรับรอบ Group Stage จะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ทั้ง 5 ทีมจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยรอบนี้จะใช้รูปแบบ Single Round Robin หรือเจอกันรอบเดียว และแข่งกันแบบ Best of 2 (Bo2) ผู้ชนะจะได้รับ 3 แต้ม เสมอได้ 1 แต้ม และแพ้จะไม่ได้แต้ม โดย 3 ทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ Semi-Finalsรอบ Semi-Finals และ Grand Final จะแข่งขันในวันที่ 21 และ 22 พฤษภาคม ในรอบนี้ทั้ง 3 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องแข่งขันกันในรูปแบบ Double Elimination หรือแพ้สองครั้งตกรอบ โดยทุกแมตช์ยกเว้นแมตช์ชิงเหรียญทองจะแข่งกันในรูปแบบ Best of 5 (Bo5) และรอบชิงเหรียญทองจะแข่งกันในรูปแบบ Best of 7 (Bo7)ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยในการแข่งขันชิงเหรียญทอง RoV ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม โดยทีมชาติไทยจะลงสนามครั้งแรกพบกับทีมชาติมาเลเซีย ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ เวลา 10:15 น. ติดตามรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube และ Facebook ของ Garena RoV Thailand