Review: Marvel's Spider-Man Miles Morales น้องแมงไฟแรงสูง

เกมการเล่น 10 กราฟิก 10 เสียง 10 ความคิดสร้างสรรค์ 10 ความคุ้มค่า 8 ภาพรวม 9.6

หลังออกมาสร้างปรากฏการณ์ไปเมื่อปี 2018 ทำให้ทั่วโลกทึ่งประจักษ์รับรู้ว่าเกมแอ็คชั่นฮีโร่ดีๆมีคุณภาพ มันมิได้มีเพียงแค่ฟาก DC เท่านั้น แต่ฝั่ง Marvel เองก็ทำได้ไม่แพ้กันจากความร่วมมือของ โซนี่ ที่สามารถปลุกกระแส “ไอ้แมงมุม” ที่ผู้คนเริ่มด้านชาให้กลับมาบูมฮิตติดลมบนอีกครั้ง จนกระทั่งมาถึงวันนี้ผลงานเกมภาคต่ออย่างเป็นทางการที่หลายคนเฝ้ารอคอย Marvel’s Spider-Man Miles Morales ก็ได้ออกมาให้พวกเราเหล่าสาวกทั้งบนเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่และรุ่นเก่าได้สัมผัสกันแล้วเรื่องราวในภาคใหม่นี้จะดำเนินต่อเนื่องจากตอนจบของเกมภาคที่แล้วแบบกระชั้นชิดแทบจ่อติดกันเลย เมื่อตัวละครเอกผิวคล้ำของเรา “ไมลส์ โมราเลส” ค้นพบว่าตนเองนั้นก็มีพลังไอ้แมงมุมไหลเวียนอยู่ในตัว และได้รุ่นพี่ “ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์” มาเป็นครูผู้ช่วยฝึกสอนขัดเกลาให้เขาเติบโตเป็นฮีโร่ในแบบที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม ดั่งเช่นธรรมชาติที่พ่อแม่วิหคไม่อาจอยู่ปกป้องลูกนกได้ตลอดเวลา ตัวเราเองในฐานะไอ้แมงมุมฝึกหัดก็ไม่ต่างกัน ครั้นถึงคราวที่ปีเตอร์ต้องพักร้อนจากลา มหานครนิวยอร์ก ไปทำภารกิจส่วนตัวใช้ชีวิตของเขา เราก็ต้องแบกรับหน้าที่ปกป้องชาวเมืองแห่งนี้ตามลำพังด้วยพลังทั้งหมดที่มีรูปแบบเกมเพลย์ยังคงเอกลักษณ์คล้ายเดิม ที่ผู้เล่นสามารถโหนใยวาดลีลากายกรรมท่องสำรวจเมืองได้อย่างอิสระ รับเควสต์ช่วยเหลือชาวเมือง ไขปริศนาบ้างประปราย และต่อสู้ปราบปรามเหล่าอาชญากรตามท้องถนน ด้วยท่วงท่าคอมโบจากพื้นสู่เวหาสุดลื่นไหล โดยองค์ประกอบหลักๆที่เคยมีในภาคแรก อย่างการเก็บสะสมค่า Exp อัพเลเวลปลดล็อคสกิลใหม่ๆให้กับตัวละคร, ชาเลนจ์สุดหินที่คอยทดสอบทักษะในแต่ละด้านของผู้เล่น รวมไปถึงอุปกรณ์แกดเจ็ตสุดไฮเทคต่างๆ ล้วนคัมแบ็คหวนกลับมากันอย่างพร้อมเพรียงแม้พลังแมงมุมพื้นฐานจะเหมือนกับของปีเตอร์ แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ไมลส์ดูโดดเด่นแตกต่างออกไป นั่นคือพลังแฝง Bio-electricity ที่เขาได้รับติดตัวมาจากแมงมุมคนละสายพันธุ์ และด้วยเหตุผลนั้นเองจึงทำให้เขาสามารถใช้ท่า Venom Strike ปล่อยพลังไฟฟ้าออกมาช็อตใส่ศัตรูได้ รวมทั้งสกิลความสามารถในการล่องหนอำพรางกาย Invisibility ที่มีประโยชน์ในภารกิจลอบเร้นเป็นอย่างมาก กอปรกับความที่ตัวเขาเป็นลูกครึ่งผิวสีมีเชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกัน ไลฟ์สไตล์ของเขาจึงเต็มไปด้วยศิลปะภาพวาดตามผนังกำแพง และวัฒนธรรมดนตรีแนวฮิปฮอป ที่ผสานรวมกันอย่างลงตัว มีสีสันชีวิตชีวาไม่จืดชืดเป็นตัวละครอมทุกข์ทับไลน์สไปเดอร์แมนคนเก่าแน่นอนเรื่องการปรับแต่งติดตั้งม็อดลงไปในชุดที่เราสวมใส่ ก็ยังคงเป็นลูกเล่นสำคัญในเกมภาคนี้ ซึ่งม็อดที่มาพร้อมสกิลความสามารถพิเศษต่างๆเหล่านี้ บางอันก็ได้มาจากการใช้แต้ม Token ปลดล็อค ในขณะที่ม็อดบางชิ้นก็ติดมาพร้อมกับชุด หากปลดล็อคชุดได้ก็จะได้ม็อดตัวนั้นมาใช้อัตโนมัติ โดยตัวม็อดกับชุดนั้นจะถูกแยกอิสระออกจากกัน นั่นหมายความว่าคุณสามารถเลือกสวมใส่ชุดหนึ่งแล้วใช้ม็อดของอีกชุดหนึ่งได้ไม่มีปัญหา และภายในเกมก็มีชุดคอสตูมให้เลือกหลากหลายมากมาย ทั้งที่มาจากคอมิคต้นฉบับเอง ลามไปถึงภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องดัง “Spider-Man: Into the Spider-Verse” ที่ซ่อนกิมมิคเซอร์ไพรส์เล็กน้อยจากหนังให้คอเกมได้ประทับใจฉากหลัง เกาะแมนฮัตตัน มหานครนิวยอร์ก ในช่วงเทศกาลหยุดยาวคริสต์มาส ที่ถูกใช้เป็นสังเวียนหลักภายในเกม ก็ถูกถ่ายทอดจำลองออกมาได้ราวกับมีชีวิตจริง ทั้งผู้คน-รถยนต์ที่สัญจรไปมา แสงสีจากป้ายโฆษณาตามตึกต่างๆ เงาสะท้อนบนพื้นถนน ควันไอร้อนที่พวยพุ่งออกมาจากปาก ทุกครั้งที่มีการหน่วงเวลาจะเห็นหิมะเป็นเกล็ดร่วงหล่นลงมา เกาะติดจับตามเสื้อผ้าของตัวละคร นี่ยังไม่นับรวมฉากต่อสู้ที่จัดเต็มเอฟเฟกต์ระเบิด เปลวไฟ ประจุสายฟ้าที่เกิดขึ้นยามตัวละครปล่อยท่าไม้ตายต่างๆ เรียกได้ว่างดงามตระการตาสมศักดิ์ศรีเกมเปิดศักราชเน็กซ์เจน และเป็นสิ่งที่แม้แต่คอเกมบนคอนโซลรุ่นก่อนอย่าง PS4 ก็สัมผัสรู้สึกได้ เพราะทาง โซนี่ มิได้พอร์ตมันลงมาเฉยๆ แต่ลงทุนพัฒนาแยกเป็นอีกเวอร์ชันเพื่อเครื่องรุ่นเก่าโดยเฉพาะ ถึงแม้มันจะโหลดช้ากว่าเล็กน้อย เฟรมเรตตกลงไปบ้างนิดหน่อยในฉากกราฟิกหนักๆ แต่ก็ไม่ทำให้ถึงกับเสียอรรถรส และสามารถยืดอกยืนสง่าเคียงข้างบรรดาเกมส่งท้ายปลายยุค PS4 ได้อย่างภาคภูมินอกเหนือจากระบบการเล่นและภาพกราฟิกแล้ว เทคนิคการเล่าเรื่องราวแบบมีชั้นเชิง ให้ผู้เล่นได้มีพัฒนาการเติบโตทั้งด้านพละกำลังและความคิดไปพร้อมกับตัวละคร ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวเกมทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน โดยเนื้อหาโครงหลักจะกล่าวถึงความย้อนแย้งภายในตัวบริษัทยักษ์ใหญ่ Roxxon ที่กำลังค้นคว้าวิจัยพลังงานสะอาด “นิวฟอร์ม” (Nuform) เพื่อมวลมนุษยชาติ แต่กลับถูกกลุ่มกองโจรใต้ดิน Underground มุ่งทำลายขัดขวาง ซึ่งชวนให้เราสงสัยในความเป็นไปของโลกสีเทาๆใบนี้ที่ไม่รู้ว่าใครดีใครร้ายกันแน่ หรือแม้แต่คนสนิทใกล้ชิดตัวที่เรารู้จักมักคุ้น เขาก็อาจมีมุมลึกลับดำมืดบางอย่างซุกซ่อนอยู่ เป็นอะไรที่ดึงดูดชวนน่าติดตามเอามากๆอย่างที่ทีมงาน Insomniac Games เคยออกมายอมรับว่า ผลงานเกมสไปดี้ล่าสุดของพวกเขามันไม่ใช่ภาคต่อแบบเต็มสูบ แต่จะเป็นเหมือนกับภาคเสริมส่วนขยายที่มีความยาวเนื้อหาสั้นกว่า และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะหากมุ่งทำเพียงแค่มิชชั่นเนื้อเรื่องหลักอย่างเดียว คุณก็สามารถจบเกมได้ภายในเวลาไม่ถึง 10 ชั่วโมง เรียกว่าถูกหั่นลดทอนลงไปเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับเกมภาคแรก หากถามเรามันก็ฟังดูสั้นจริงๆนั่นแหละ แต่ทว่าเวลาอยู่ในเกมคุณแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันสั้น เนื่องด้วยกิจกรรมรอง Activity ที่มีอยู่หลากหลาย มิใช่แค่จับโจร ไล่ล่ารถธรรมดาแบบเดิมๆ แถมตัวเกมยังมีคอนเทนต์บางอย่างที่ถูกปลดล็อคผ่านการเริ่มเล่น New Game Plus เท่านั้น และบีบบังคับให้คุณจำเป็นต้องเคลียร์เกมอย่างต่ำสองรอบเพื่อปลดถ้วยรางวัลสูงสุดระดับแพลตตินัม: คอมโบแอ็คชั่นโหนใยลื่นไหลยิ่งกว่าเดิม, กราฟิกจัดหนักจัดเต็มทั้งเครื่องใหม่เครื่องเก่า, เฟรมเรตเสถียรคงที่แทบไม่มีตก, มหานครนิวยอร์กดูสดใสมีชีวิตชีวา, เรื่องราวดราม่าข้นคลั่กน่าติดตาม, พลังสายฟ้าสุดตระการตาที่มาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง, ลูกเล่นล่องหนบู๊ๆอยู่กลับเข้าสู่โหมด Stealth ได้ดั่งใจนึก, ภารกิจรองสดใหม่ไม่จำเจ และเล่นซ้ำได้หลายรอบไม่มีเบื่อ: ตัวเกมสั้นไปนิดเมื่อเทียบกับภาคแรก และยังมีบัคยามที่เราทำอะไรลัดขั้นตอนไม่เรียงตามลำดับสนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ ฮ่องกง สาขาสิงคโปร์ (หรือ SIES)