Buriram United Esports ยังแกร่ง! ครองหัวตารางพร้อมสถิติไม่เสีย 3 แต้มให้ทีมใด

สำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นการจบ First Leg อย่างเป็นทางการ ทุกสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้เวียนมาปะทะกันจนครบทุกทีม ซึ่งผลการแข่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไปดูกันเลยเริ่มต้นด้วยแมตช์แรกของสัปดาห์ระหว่าง EVOS Esports กับ King of Gamers Club ด้วยการเล่นอันร้อนแรงของเสือขาว บวกกัว Hero ที่เป็น Signature ของ Nt อย่าง Elsu ทำให้สยบอินทรีดำอย่างไม่ยากเย็น ปิดคะแนนไปที่ 3-0ต่อมาด้วยวันที่ 2 วันนี้เป็นศึกของ POPS Bacon Time กับ King of Gamers Club ดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้จะไม่ใช่สัปดาห์ของ King of Gamers Club สักเท่าไหร่ พวกเขาพ่ายให้กับ POPS Bacon Time เช่นกัน ปิดซีรีส์ด้วยคะแนน 3-0แมตช์ต่อมาเป็นศึกระหว่าง Neolution E-Sport กับ Talon Esports ด้วยลีลาการดราฟท์ตัวแบบเหนือชั้น ทั้งหยิบ Krixi และ Omen มาเล่น Support ทำให้ Talon Esports สับขาหลอกจนเก็บคะแนนมา 3 แต้มเต็มอีกเช่นเคยและในแมตช์สุดท้ายของวันที่ 2 ศึกระหว่างปราสาทสายฟ้า Buriram United Esports ปะทะกับเสือขาวคำราม EVOS Esports ซึ่งแม้ว่าทาง EVOS Esports จะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ว แต่ก็ยังไม่พอสำหรับการโค่นแชมป์ 2 สมัยลงได้ พวกเขาพ่ายด้วยคะแนน 3-0 อย่างน่าเสียดาย พร้อมกับการเปิดตัว MEGA KILL แรกของฤดูกาลนี้ ด้วยพลังของ Nakroth โดย BlueNPมาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 2 แมตช์เปิดสนามระหว่างนก 2 สายพันธุ์ อินทรีดำและเหยี่ยวแดง King of Gamers Club vs Talon Esports แม้ว่าทาง King of Gamers Club จะทำการบ้านมาด้วยการแบนตัดตัว Krixi อย่างรวดเร็ว แต่นั้นก็ยังไม่พอ ศึกชิงจ้าวเวหาในครั้งนี้ได้ตกเป็นของนกเหยี่ยวสุดแรงตัวนี้ จบซีรีส์ไปด้วยคะแนน 0-3ต่อมาเป็นศึกของ EVOS Esports กับ Neolution E-Sport ดูเหมือนว่าทาง Neolution E-Sport จะเริ่มจับแนวทางการเล่นของตัวเองได้ ฟอร์มการเล่นเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น ทำให้ตัวเต็งอย่าง EVOS Esports ถึงกับหืดขึ้นคอ เก็บชัยชนะมาอย่างยากลำบาก จบไปด้วยคะแนน 3-1เดินทางมาถึงศึกสุดท้ายของวัน กับหนึ่งในศึกที่ทุกจับตามองระหว่างแชมป์ 1 สมัยอย่าง POPS Bacon Time และแชมป์ 2 สมัย Buriram United Esports ถึงแม้สกอร์สุดท้ายจะออกมาที่ 1-3 แต่บอกได้เลยว่าการเล่นในเกมนั้น ไม่ง่ายสำหรับทีมที่ชนะเลย แทบไม่มีแมตช์ที่แพ้ขาดของฝั่ง POPS Bacon Time สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่า พวกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากในซีซันนี้ และในแมตช์นี้ BlueNP ได้ปล่อยของด้วย Nakroth ของเขาอีกแล้ว ด้วยการเก็บ Quad Kill ไปได้สำเร็จอันดับที่ 1 ยังคงเป็นของ Buriram United Esports ขึ้นแท่นติดต่อกันสองสัปดาห์อันดับที่ 2 เป็นของผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งอย่าง Talon Esports ไล่กวดมาโดยห่างเพียง 3 คะแนนเท่านั้นอันดับที่ 3 ตกเป็นของ EVOS Esports ด้วยฟอร์มการเล่นที่เข้าขา และพลังแห่งทีมเวิร์คอันดับที่ 4 เป็นของ POPS Bacon Time พวกเขาได้โชว์พัฒนาการให้บรรดาแฟนคลับเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการแบ่งแต้มจากทีมอันดับ 1อันดับที่ 5 เป็นของ King of Gamers Club และอันดับที่ 6 ตกเป็นของ Neolution E-Sportสำหรับสัปดาห์ต่อไป แม้จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 4 วัน แต่การแข่งขันสุดมันนั้นไม่มีหยุด สุดสัปดาห์นี้ยังคงมีแมตช์เดือด ๆ ให้รับชมตลอดวันหยุดเหมือนเดิม ทั้งศึกเดือดในวันที่ 4 กันยายน ระหว่าง POPS Bacon Time vs EVOS Esports หรือ Buriram United Esports vs Talon ESports