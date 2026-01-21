ครั้งแรกของไทย! Norbert Innovation เปิดเกมรุก Affiliate ปี 2026 จับมือเจ้าของแบรนด์ และปั้นนักขายตัวจริง ในงาน AFFILIATE x NORBERT ปังX4 เปิดปี 2026

ครั้งแรกของไทย Norbert Innovation เปิดเกมรุก Affiliate ปี 2026 จับมือเจ้าของแบรนด์ และปั้นนักขายตัวจริง รับมือการแข่งขันยุคใหม่ พร้อมลุยตลาด Affiliate Marketing ไทย ที่กำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ เนื่องจากการแข่งขันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลทวีความเข้มข้น และความสำเร็จไม่อาจพึ่งพาเพียงการรีวิวสินค้าแบบผิวเผินอีกต่อไป กชพรรณ กรวีรกานต์ (ชมพู่) กรรมการผู้จัดการ (CEO) และผู้ก่อตั้ง บริษัท นอร์เบิร์ต อินโนเวชั่น จำกัด (Norbert Innovation) โรงงาน OEM/ODM รับผลิตอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ความงามแบบครบวงจร ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลากหลายแบรนด์ดังในตลาด จึงได้จัดงาน AFFILIATE x NORBERT ปังX4 เปิดปี 2026 เพื่อยกระดับระบบ Affiliate ไทย และการ สร้างแบรนด์ ให้เติบโตอย่างมีทิศทางและยั่งยืนภายใต้แนวคิดของ Norbert ณ The Eros Studio (ถนนพัฒนาการตัดใหม่)
โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังระหว่างโรงงาน OEM/ODM, เจ้าของแบรนด์, ผู้ผลิตสื่อ และ Affiliate เพื่อสร้างโมเดลการเติบโตใหม่ในปี 2026 โดยมุ่งพัฒนา Affiliate ให้เป็น “นักขายตัวจริง” ที่มีความรู้เชิงลึก เข้าใจการสร้างแบรนด์จากต้นทาง โดยมีข้อมูลจากโรงงาน OEM/ODM ที่ตรวจสอบได้ และสามารถแข่งขันได้จริงในทุกแพลตฟอร์ม
ผู้บริหารฯ เผยว่า “งาน AFFILIATE x NORBERT ปังX4 เปิดปี 2026 Norbert Innovation ในฐานะโรงงานผู้ผลิตที่เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสของทุกๆ คน และนำพาทุกๆ คนมาเชื่อมโยงกัน พร้อมครีเอทบทบาททุกคนให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานจะกลับไปพร้อมกับ ความหวัง เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้อย่างแน่นอน”
สำหรับความโดดเด่นของงาน Affiliate X Norbert คือการเปิดโมเดลธุรกิจที่ Norbert Innovation ในฐานะโรงงาน OEM/ODM ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ผลิตสินค้าเท่านั้น แต่ยังเข้ามามีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ และสร้างระบบ Affiliate ร่วมกับเจ้าของแบรนด์อย่างจริงจัง เพื่อช่วยให้แบรนด์ขยายยอดขายได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ Affiliate เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว บนพื้นฐานของข้อมูลจริงจากโรงงาน OEM/ODM และการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและแนวคิดการสร้างแบรนด์ก่อนใคร, กระบวนการผลิตจริงจากโรงงาน OEM/ODM ของ Norbert Innovation รวมถึง Footage จากโรงงานเพื่อนำไปต่อยอดการทำคอนเทนต์อย่างมืออาชีพ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการถ่ายทำ แสง สี เสียง และการตัดต่อจาก Chic Studio สตูดิโอผลิตสื่อมืออาชีพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
“Affiliate หรือนายหน้า ในปัจจุบันมีการต่อสู่กันอย่างดุเดือดมาก ซึ่งต่อจากนี้ไปเหล่าAffiliate จะไม่อ่อนแอ หรือถูกด้อยค่าอีกต่อไป เพราะจะได้รับการยกระดับขึ้นจากการสนับสนุนของทางแบรนด์ และเจ้าของโรงงาน ที่เป็นผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริง ส่วน Norbert Innovation ในฐานะผู้ผลิตเอง ถ้าไม่ลุกขึ้นมาทำแบบนี้เราจะไม่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์เลย รวมถึงการร่วมผลักดันให้ทุกคนเติบโตได้จริง มียอดขายจริง มีพื้นที่ในการทำธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพจริงๆ เรามั่นใจว่าเราจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์ให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคง”
ผู้บริหารฯ สาวเผยต่ออีกว่า “ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนของแพลตฟอร์ม ผู้คน หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค ในทุกๆ ตำแหน่งทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาชาเลนจ์ตัวเองเพื่อสร้างบทบาท นำเสนอสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เท่าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะถ้าคนไหนลุกขึ้นมาปรับตัวเร็วและทำทุกอย่างด้วยความเป็นมืออาชีพจริงๆ คนนั้นจะเติบโตได้อย่างแน่นอน ในส่วนของโรงงานเองการปรับตัวครั้งนี้ เราจะได้นายหน้าหรือ Affiliate ที่เป็นตัวจริง ที่เข้าใจข้อมูลของสินค้าจริงอย่างถูกต้องจากต้นทางที่เป็นผู้ผลิต และการผลักดันให้ Affiliate อยู่รอด เจ้าของแบรนด์อยู่รอด นั่นคือเป้าหมายของเราในปีนี้ ซึ่งเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงให้ทุกคนเติบโตไปพร้อมกันได้จริงๆ ด้วยพลังของมืออาชีพและความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ"
และการเปิดรับ Affiliate ทั้งมือใหม่และมืออาชีพกว่า 300 คน ให้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ระบบการ สร้างแบรนด์ การทำ Affiliate บนข้อมูลจาก Norbert และ โรงงาน OEM/ODM จริง พร้อมสร้าง Community คุณภาพที่เชื่อมโยงระหว่าง Norbert Innovation, เจ้าของแบรนด์ และ Creator เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือการแข่งขันในปี 2026
“โมเดลนี้จะช่วยให้ธุรกิจเติบโต ในระยะสั้นเจ้าของแบรนด์ได้โปรโมทแบรนด์ตัวเอง ได้ตะโกนให้ทุกคนได้ฟังว่าสินค้าเรามีคุณภาพอย่างไร เริ่มต้นมาอย่างไร มีจุดแข็งอย่างไร เราแตกต่างอย่างไร และ Affiliate จะได้ปักตะกร้า มีค่าคอมมิชชั่นได้เลยทันที และในงานเรามีการแข่งขันไลฟ์สด ผู้ชนะจะมีรายได้เลยทันที อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับแน่ๆ ส่วนในระยะยาว ทุกคนจะนำสิ่งเหล่านี้ ไปพัฒนาต่อยอด ให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามาถยืนอยู่ได้ในธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมั่นคง ถ้าเรามั่นใจในการเป็นตัวจริง”
ท้ายสุด กชพรรณ กรวีรกานต์ (ชมพู่) กรรมการผู้จัดการ (CEO) และผู้ก่อตั้ง บริษัท นอร์เบิร์ต อินโนเวชั่น จำกัด (Norbert Innovation) ฝากทิ้งท้ายว่า “ฝากถึง Affiliate ทุกคน ถ้าเราจะยืนอยู่ตรงนี้เราต้องมีความรู้ในเชิงลึกมากๆ ในการถ่ายทอดข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้อง และจะต้องพัฒนา ปรับตัวเองให้ได้ ซึ่งถ้าทำตรงนี้ได้เราจะมีรายได้อย่างมั่นคงไม่แพ้กับหัวแถวในธุรกิจอื่นๆ อย่างแน่นอน ในส่วนของเจ้าของแบรนด์เองก็เหมือนกัน วันนี้จะต้องยกระดับให้เป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อผู้บริโภค ที่จะยกระดับให้แบรนด์เติบโตไปสู่ระดับสากลได้ในอนาคต ในส่วนของโรงงานเองก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น โรงงานจะเป็นส่วนหน้าแรกที่จะยืนยันในการรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ในการยืนอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเพราะผู้บริโภคมีความฉลาดเลือกมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น เรามั่นใจว่าถ้าโรงงานไหนให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาจะต้องเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวแน่นอน เพราะภาพรวมในตลาดสุขภาพและความงามเติบโตขึ้นทุกปี และในอนาคตคาดว่าจะเติบโตขึ้นมากกว่านี้อีก แต่คนที่จะอยู่รอดอาจจะต้องปรับตัว และเป็นตัวจริงเท่านั้น”
นับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการ Affiliate ไทยที่ต้องการยกระดับบทบาทจาก “ผู้ขาย” สู่ “Partner ทางธุรกิจ” และเป็นพื้นที่รวมพลังของผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ การเติบโตในตลาดออนไลน์อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ระบบของ Norbert Innovation และ โรงงาน OEM/ODM ที่ตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์และนักขายตัวจริง ในปีม้าทอง 2026 อย่างแท้จริง!