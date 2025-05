“วัตสัน” เผยพลังโซเชียลมีเดีย ดันเฮลท์-บิวตี้แบรนด์ไทยบูม

ผู้จัดการรายวัน 360 - "วัตสันเผยผลสำรวจพบพลังโซเชียลมีเดียครองอิทธิพลสูงสุด ดันตลาดสุขภาพและความงามไทยครึ่งปีแรก 2568 สะท้อน 'Health is Beauty, Beauty is Health' ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง"ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดูแลสุขภาพไม่ใช่เพียงเทรนด์ชั่วคราว แต่กลายเป็นไลฟ์สไตล์หลักของคนรุ่นใหม่ที่มองการลงทุนในสุขภาพเป็นรากฐานของความสุขที่ยั่งยืน วัตสัน ผู้นำอันดับหนึ่งในวงการร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงามของไทย เปิดเผยผลสำรวจที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคกว่า 4,000 คนทั่วประเทศเผยให้เห็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดสุขภาพและความงามในปัจจุบันจากผลสำรวจพบว่าเกินครึ่ง ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับส่วนผสมและคุณประโยชน์ เมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือวิตามิน แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการดูแลตัวเองในปีนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยกระแสความนิยม แต่ขับเคลื่อนด้วย “ความรู้ ความเข้าใจ และความใส่ใจ” ขณะที่ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ยังคงเป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้บริโภคกว่า 72.8% ใช้ในการตัดสินใจซื้อในยุคดิจิทัลการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคยังคงได้รับอิทธิพลจากโซเชียลมีเดีย อันดับหนึ่งแน่นอนว่า 52% เป็น Facebook ขณะที่ TikTok มีความนิยมรองมาอยู่ที่ 45% พบว่าภายในปีเดียวแอปนี้เติบโตแบบก้าวกระโดดมากขึ้นเท่าตัวสะท้อนว่า "ไวรัล" ไม่ใช่แค่คำแต่คือกำลังซื้อที่จับต้องได้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าจับตามองและยังคงมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง จากนั้นก็ตามด้วย Instagram และ YouTube ที่รักษาพื้นที่ไว้ได้ดี ที่น่าสนใจคือ "รีวิวจากผู้ใช้จริง" กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มความงาม สกินแคร์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในประสบการณ์จริงมากกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิมแม้ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับคุณภาพ แต่ความคุ้มค่ายังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ โดย 3 ใน 4 หรือมากถึง 75% ระบุว่าให้ความสำคัญกับความคุ้มค่ามากที่สุด ขณะที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ความงามและผู้ซื้อ สกินแคร์ ยอมรับว่าโปรโมชันมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญแบรนด์ไทยกำลังเข้าสู่จุดแข็งของการเป็น “แบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่น” เกือบ 80% มองว่าแบรนด์ไทยมีภาพลักษณ์ดีและเป็นที่นิยมมากขึ้น สะท้อนว่าการสร้างคุณภาพควบคู่กับราคาที่เหมาะสม คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเปิดใจ 77% ใส่ใจในเรื่อง “สรรพคุณและส่วนผสม” รองลงมาเป็นเรื่องของ “ราคา” คือ 61% จุดนี้ถือเป็นโอกาสของแบรนด์ไทยในการต่อยอดผ่าน Brand Storytelling และการสร้าง Trust-Based Marketing เพื่อรักษาแรงสนับสนุนจากฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตอย่างยั่งยืนผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้ชอปแค่ “ที่ไหนก็ได้” แต่ต้อง “เมื่อไหร่ก็ได้” โดยผลสำรวจพบว่า 72% ของผู้บริโภคเลือกชอปทั้งหน้าร้านและออนไลน์ และเกินครึ่งให้ความสำคัญกับความสะดวกในการชอปมากที่สุดในฐานะผู้นำตลาดด้านสุขภาพและความงามของไทย วัตสันไม่เพียงแค่ ตามเทรนด์ แต่ตั้งใจ ตอบเทรนด์ อย่างเข้าใจ ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ บริการที่ทันสมัย และประสบการณ์การชอปปิงที่ตอบโจทย์ชีวิตจริง เพราะเรามองว่า “Health is Beauty, Beauty is Health” การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องผิวเผิน แต่คือการลงทุนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว