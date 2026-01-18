เฟิร์ส–โอม–ยิหวา ร่วมถ่ายทอดนิยามงานผิวใหม่ในงาน The World’s First Launch of KANEBO MELTY FEEL WEAR II ที่ประเทศไทย

KANEBO แบรนด์เครื่องสำอางระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่น สร้างอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของแบรนด์ ด้วยการเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกในการเปิดตัว KANEBO MELTY FEEL WEAR II แป้งผสมรองพื้นที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีขั้นสูงของญี่ปุ่น ถ่ายทอดนิยามใหม่ของงานผิวที่ “บางเบา แต่เปี่ยมด้วยความมั่นใจ”
ภายในงานเปิดตัวระดับเอ็กซ์คลูซีฟ The World’s First Launch of KANEBO MELTY FEEL WEAR II ได้รับเกียรติจากนักแสดงมากความสามารถ เฟิร์ส-ฉลองรัฐ นอบสำโรง, โอม-สาริศ ทินราช และ ยิหวา-ปรียากานต์ ใจกันทะ ร่วมถ่ายทอดลุคงานผิวที่สะท้อนตัวตน ความมั่นใจ และความงามในแบบเฉพาะของแต่ละคน ผ่าน MELTY FEEL WEAR II ที่กลมกลืนไปกับผิวอย่างเป็นธรรมชาติ
บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ และแขกคนสำคัญที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์งานผิวอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวคิด “I HOPE KANEBO” ปรัชญาของแบรนด์ที่เชื่อในพลังของความหวัง การยอมรับในความเป็นตัวเอง และการเผยความงามที่แท้จริงจากภายใน พร้อมโซนทดลองผลิตภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเนื้อแป้งและผลลัพธ์งานผิวจากนวัตกรรมล่าสุดของ KANEBO อย่างเต็มรูปแบบ
การเปิดตัวในครั้งนี้ ยังตอกย้ำบทบาทสำคัญของประเทศไทยในฐานะ Strategic Country ของ KANEBO หลังจากประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ด้วยการครองตำแหน่ง No.1 Sales in Thailand ในกลุ่มแป้งผสมรองพื้นเคาน์เตอร์แบรนด์ จากข้อมูล Beauté Research สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการตอบรับจากผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อแบรนด์อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว และ ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล สองพรีเซ็นเตอร์คู่จิ้น ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ แต่ยังได้เผยถึงมุมมองและแรงบันดาลใจในการเลือกแป้งสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งตอกย้ำความผูกพันระหว่าง KANEBO กับผู้บริโภค ที่เข้าใจใน “ผิวจริง” และ “ชีวิตจริง” โดยทั้งคู่นิยาม ผิวดูดีแบบมั่นใจ ว่า คือผิวที่ชุ่มชื้น ไม่มัน และเรียบเนียน หลังจากที่ใช้ KANEBO Melty Feel Wear II มีความประทับใจ กับฟินิชผิวที่ปกปิดได้ดีและคงความบางเบาสบาย ไม่ทำให้หน้ามันหรือเยิ้มระหว่างวัน ตอบโจทย์เวลาทำงานหน้ากล้องที่ต้องเจอแสงแฟรชนาน ๆ หรือเวลาออกงานต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะออฟโรดที่ชอบแต่งหน้างบาง ๆ ดูเป็นธรรมชาติ รู้สึกสบายผิวและมั่นใจมากขึ้น ในวันที่ต้องแต่งหน้าเองในวันสบาย ๆ การเตรียมผิวให้ผิวชุ่มชื้นถือเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนลงคุชชั่นแบบบางเบา และเก็บรายละเอียดด้วยคอนซีลเลอร์เฉพาะจุด และเซ็ตผิวด้วย KANEBO Melty Feel Wear II เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ผิวสวยเนียนติดทนตลอดวัน เติมลิปมันเล็กน้อยก็พร้อมออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกโมเมนต์
KANEBO MELTY FEEL WEAR II โดดเด่นด้วยนวัตกรรมงานผิวบางเบาแต่มั่นใจ วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในรูปแบบรีฟิล ราคา 1,550 บาท ที่เคาน์เตอร์ KANEBO ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสันทุกสาขา