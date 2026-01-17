“ลิซ่า” จับมือเดนทิสเต้ต่อเนื่องปีที่ 4 นั่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ในไทย-สิงคโปร์-ฟิลิปปินส์ (คลิป)

สิ้นสุดการรอคอย! เมื่อซูเปอร์สตาร์ระดับโลก “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” กลับมาสร้างโมเมนต์ใจฟูอีกครั้ง กับการประกาศความร่วมมือกับ เดนทิสเต้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์เดนทิสเต้ ใน 3 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “4 Years of Trust, One Confident Smile” (4 ปีแห่งความเชื่อมั่น กับหนึ่งรอยยิ้มมั่นใจ) พร้อมส่งต่อพลัง “รอยยิ้มมั่นใจ” ที่เป็นเอกลักษณ์ของลิซ่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แฟนๆ เดินหน้าตามความฝัน และชวนทุกคนมาใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น ตอกย้ำเดนทิสเต้ในฐานะแบรนด์ยาสีฟันพรีเมียมระดับโลก
ลิซ่า ลลิษา มโนบาล กล่าวว่า “ลิซ่ารู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมเดินทางกับเดนทิสเต้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ค่ะ ลิซ่าใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพช่องปาก เดนทิสเต้เป็นแบรนด์ที่ลิซ่าเลือกใช้ เพราะเชื่อว่า รอยยิ้มที่ดีมาจากสุขภาพช่องปากที่ดี คือจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มที่มั่นใจ และในปีนี้ ลิซ่าหวังว่า แฟน ๆ ชาวไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ จะสนับสนุนลิซ่าและเดนทิสเต้ และมี Confident Smile รอยยิ้มมั่นใจแบบลิซ่า
ไปด้วยกันนะคะ“
เดนทิสเต้เตรียมเปิดตัวพรีเมียมไอเทมและคอลเลคชั่นพิเศษ DENTISTE’ x LISA พร้อมจัดเต็มสื่อโฆษณาทั่วประเทศ สำหรับประเทศไทย ลิซ่า เป็นตัวแทนรอยยิ้มและสุขภาพที่ดี โดยลิซ่าจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ เดนทิสเต้ พรีเมียม แคร์ นวัตกรรมยาสีฟัน 10 in 1 หลอดสีทอง สูตรที่ดีที่สุดของเดนทิสเต้ และเดนทิสเต้ พรีเมียม เม้าท์สเปรย์ เอ็กซ์ตร้า เฟรช ซึ่งจะสื่อสารผ่านสื่อโฆษณาทั่วประเทศ พร้อมจัดแคมเปญซื้อยาสีฟันแถมแปรงสีฟัน พร้อมจะเปิดตัวไอเทมและคอลเลคชั่นพิเศษที่คอลแลปส์กับ LISA ถึง 10 ไอเทมไว้ให้แฟนคลับลุ้นตลอดปี
#DentisteTH #Dentiste #DentisteOfficialRelease2026