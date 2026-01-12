“เดนทิสเต้” เตรียมจัด “Your Best Moments Couple Run 2026” ขนทัพศิลปิน “แบม–อุ้ม–ซี–คืน-เซิร์ฟ-จาว่า” ชวนจับมือวิ่ง ฮีลใจรับต้นปี 18 ม.ค นี้

กลับมาอีกครั้ง! สำหรับงานดี ๆ ที่ทั้งฟิน ทั้งอบอุ่นหัวใจรับต้นปีของ “เดนทิสเต้” กับงาน “Your Best Moments Couple Run 2026” ที่ปีนี้ไม่ได้มาแค่สร้างโมเมนต์แห่งความสุข แต่ยังตอกย้ำแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบ Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านกิจกรรมการวิ่งที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ นำทีมวิ่งโดย เภสัชกร ดร. แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมขนทัพศิลปิน–นักแสดงชื่อดัง แบม สราลี, อุ้ม อิษยา , ซี เดชชาติ ,คีน สุวิจักขณ์, เซิร์ฟ พชร และ จาว่า พบธรรม มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกแบบใกล้ชิด ที่พร้อมชวนแฟน ๆ มาจับมือวิ่ง สร้างโมเมนต์แห่งความสุขไปด้วยกันตลอดเส้นทาง
งานวิ่งสุดอบอุ่นครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 ณ สถาบัน IESA สาทร (ตรงข้ามอาคารสมูท ไลฟ์ ทาวเวอร์) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จับมือคู่รักวิ่ง เพื่อสุขภาพกายและใจ” สู่การมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ให้ทุกคนได้ใช้เวลาคุณภาพกับคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก คู่เพื่อน พี่ น้อง หรือมาคนเดียว ก็สามารถดูแลสุขภาพและสร้างพลังบวกให้ชีวิตได้
เดนทิสเต้ มองว่า สุขภาพที่ดีในระยะยาวไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่เสมอไป แต่เริ่มจากกิจกรรมเล็ก ๆ ที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอ เช่น การวิ่ง การออกกำลังกายร่วมกับคนที่เรารัก รวมถึงการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของ Longevity ที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตในอนาคต
ความพิเศษของปีนี้คือความคุ้มค่าแบบจัดเต็ม ผู้สมัครทุกคน จะได้รับกระเป๋าLISA เป็น Gift Set Bag มูลค่ารวม 1,714 บาท พร้อมลุ้นรับของรางวัลการแข่งขันอีกมากมาย เรียกได้ว่าสมัครครั้งเดียว ได้ทั้งสุขภาพ ความสุข และแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองในระยะยาวกลับบ้าน
โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ 8 กิโลเมตร และ 4 กิโลเมตรค่าสมัครเดี่ยว ราคา 599 บาท และสมัครเป็นคู่ราคาพิเศษเพียง 899 บาท (สมัครได้ทุกคู่ ทุกเพศ)สมัครได้แล้ววันนี้ (รับจำนวนจำกัด) ได้ที่ https://www.fanaticrun.com/activity/your-best-moments-couple-run-2026
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครผ่าน Line Official : @fanaticrun http://lin.ee/kqe1you
เตรียมชวนคนรู้ใจมาสร้างโมเมนต์ดี ๆ ไปด้วยกัน ในงานวิ่งที่ทั้งอบอุ่น สนุก และฮีลใจที่สุดของต้นปี 2569