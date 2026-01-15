เตรียมพบปรากฎการณ์ด้อม JAPAN EXPO AWARDS 2026 ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี JAPAN EXPO THAILAND 2026 ญี่ปุ่นครบจบที่นี่

งานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย!! JAPAN EXPO THAILAND 2026 ยังคงเฉลิมฉลองความสำเร็จในทุกๆ ปี ซึ่งในปีนี้ ปีที่ 11 มาในธีมของ “Japan Thai United as One – ญี่ปุ่นไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว” จัดโดย บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัดพร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นงานอีเว้นท์ญี่ปุ่นที่ยกประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กว่า 20โซน พร้อมขนทัพศิลปินญี่ปุ่นหลายร้อยชีวิต มาร่วมแฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของงานในปีที่ 11 และยังได้รวบรวมกิจกรรมและคอนเทนต์เกี่ยวกับญี่ปุ่นอันหลากหลายมาไว้ภายในงานเดียว เพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างไทย-ญี่ปุ่นผ่าน SOFT POWER ทุกรอบด้าน เพราะนี่คือ “ญี่ปุ่นครบจบที่นี่”
นอกจากนี้ยังคงคอนเซ็ปท์ในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จไปด้วยกันแล้ว งานนี้ยังเต็มอิ่มกับกิจกรรม POP Culture ซึ่งได้รวมความเป็นวัฒนธรรม แฟชั่น และศิลปะ รวมถึงการศึกษา และการต่อยอดธุรกิจสินค้าและอาชีพ ตลอด 3 วันเต็ม!!! โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่ 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
JAPAN EXPO THAILAND2026 ครั้งที่ 11 ในธีม “Japan Thai United as One – ญี่ปุ่นไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว” เราจะสื่อรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่สานสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน และตลอดไป
นอกจากจะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นแล้ว JAPAN EXPO THAILAND2026 ครั้งที่ 11 ยังเฉลิมฉลองด้วยการจัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี JAPAN EXPO AWARDS2026 หนึ่งเดียวในประเทศไทย!!! ที่ได้การตอบรับอย่างสูงสุดจากคนบันเทิง และผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ รวมถึงการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ KOJI MUKAI (โคจิ มุไก) From Snow Man ได้รับรางวัลเกียรติยศ JAPAN EXPO THAILAND AWARD2026 ในสาขา THAI JAPAN RELATIONSHIP AWARD รางวัลเกียรติยศศิลปินผู้สานสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-ไทย และขอแสดงความยินดีกับศิลปิน นักแสดง และบุคคลในวงการบันเทิงไทยที่ได้รับรางวัล JAPAN EXPO AWARDS2026 ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มอบรางวัลโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น สำหรับบุคคลในแวดวงบันเทิงที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
• JAPAN EXPO BUSINESS AWARD รางวัลเกียรติยศสำหรับนักธุรกิจผู้สานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ได้แก่ คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล
• JAPAN EXPO SPORTS FRIENDSHIP HONORARY AWARD รางวัลเกียรติยศนักกีฬาผู้สร้างความสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ได้แก่ สมบัติ บัญชาเมฆ
• JAPAN EXPO ART AND CULTURE AWARD รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ศรราม อเนกลาภ
• JAPAN EXPO PRODUCER AWARD รางวัลส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ผ่านภาพยนตร์หรือละคร จนเป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ นพณัช ชัยวิมล
• JAPAN EXPO RELATIONSHIP AWARD รางวัลนักแสดงผู้สานสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ฝ่ายชาย ได้แก่ ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ, ณัฐรัชต์ ตังวาย, ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย และ วสุธร ชัยจินดา
• JAPAN EXPO RELATIONSHIP AWARD รางวัลนักแสดงผู้สานสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ฝ่ายหญิง ได้แก่ ปัญญาพัชร วังพงศ์สถาพร และ ศรัณย์ภัทร์ พีเดอร์เชน
• JAPAN EXPO ACTOR AWARD รางวัลนักแสดงซีรีส์ไทยผู้สร้างชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายชาย ได้แก่ พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ และ สหภาพ วงศ์ราษฎร์
• JAPAN EXPO ACTORESS AWARD รางวัลนักแสดงซีรีส์ไทยผู้สร้างชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายหญิง ได้แก่ ทิพนารี วีรวัฒโนดม และ รชานันท์ มหาวรรณ์
• JAPAN EXPO SINGER AWARD รางวัลนักร้องที่มีผลงานเพลงสู่ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ วิโอเลต วอเทียร์
• JAPAN EXPO ARTIST AWARD รางวัลศิลปินไทยผู้เป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายชาย ได้แก่ วง BUS (Because of you I shine)
• JAPAN EXPO ARTIST AWARD รางวัลศิลปินไทยผู้เป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายหญิง ได้แก่ ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย และ พิมพ์ลภัส สุวรรณน้อย
• JAPAN EXPO SHINING STAR AWARD รางวัลนักแสดงซีรีส์ไทยผู้เปิดมุมมองใหม่สู่ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ยศวรรธน์ ทะวาปี
• JAPAN EXPO POPULAR STAR AWARD รางวัลนักแสดงซีรีส์ไทยยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ พฤกษ์ พานิช และ ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์
• JAPAN EXPO NEXTY GENERATION AWARD รางวัลศิลปินไทยดาวรุ่งที่มีผลงานสู่วงการบันเทิงญี่ปุ่น ได้แก่ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ และ ณัฐวรรธน์ จิโรจน์ธิกุล
โดยจะมีพิธีมอบรางวัล JAPAN EXPO AWARDS2026ภายในงาน JAPAN EXPO THAILAND2026 ในวันอาทิตย์ที่ 8กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 น. KAZE STAGE (outdoor)
JAPAN EXPO THAILAND 2026 – 11 ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น โดย JAPAN EXPO THAILAND ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “Japan Thai United as One – ญี่ปุ่นไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว” รวบรวมความเป็นญี่ปุ่นในทุกมิติทั้งวัฒนธรรม ดนตรี แฟชั่น อาหาร เกม และเทคโนโลยี Soft Power จากญี่ปุ่นสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2569ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เต็มอิ่มตลอด 3 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.