ผู้แทนพระองค์มอบกระเช้าพระราชทาน เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 แก่คณะกรรมการอำนวยโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์ รองหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ (ปิยนาฏวชิรพัทธ์) เป็นผู้แทนพระองค์ มอบกระเช้าพระราชทาน เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 แก่คณะกรรมการอำนวยโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โถงกลาง ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โอกาสนี้ คณะกรรมการอำนวยโครงการฯ จำนวน 5 ท่าน ได้เข้าเฝ้ารับกระเช้าพระราชทาน ได้แก่ นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผศ.ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
การนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อันเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการอำนวยโครงการฯ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป