อัดฉีดซีเกมส์ทะลุ 487 ล้านบาท กองทุนฯ-กกท.จัดงานมอบ 26 ธ.ค.นี้

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย สรุปความสำเร็จทัพไทยจากศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รายงานยอดเงินรางวัลของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมฯ ที่ได้รับเงินอัดฉีด รวมทะลุ 487 ล้านบาท หลังช่วยกันคว้ามาได้ 233 เหรียญทอง 154 เหรียญเงิน 113 เหรียญทองแดง พร้อมเตรียมจัดงานมอบรางวัลยิ่งใหญ่ วันที่ 26 ธ.ค.นี้ ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก
พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 12/2568 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Zoom Cloud Meetings)
ที่ประชุมได้ร่วมรับทราบรายงานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งทัพนักกีฬาไทยสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยม คว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองอย่างภาคภูมิใจด้วยสถิติ 233 เหรียญทอง 154 เหรียญเงิน 113 เหรียญทองแดง รวม 500 เหรียญ ยอดเงินสนับสนุนรวมทั้งหมด 487,365,000 บาท โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) สนับสนุนเงินรางวัลในการคว้าชัยชนะจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แบ่งตามสัดส่วนดังนี้ นักกีฬา 335,700,000 บาท สมาคมกีฬา 100,710,000 บาท และ ผู้ฝึกสอน 50,955,000 บาท
ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ความมุ่งมั่นและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของทัพนักกีฬาไทยในฐานะเจ้าเหรียญทอง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) พร้อมจัดงานพิธีมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดี ให้แก่ นักกีฬา, ผู้ฝึกสอน, สมาคมกีฬา และคณะเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกคน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจหลังเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติอย่างสมเกียรติ วันที่ 26 ธ.ค.นี้ ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กกท. เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป