นักแสดง Stranger Things โอดบทหายซีซัน 5 ชี้ถูกตัดทิ้งทั้งที่กำลังสู้มะเร็ง

เจนนิเฟอร์ มาร์แชล ผู้รับบทแม่ของ “แม็กซ์” เผยการไม่ได้กลับมาถ่ายทำในซีซันสุดท้าย ทำให้เธอพลาดโอกาสได้ประกันสุขภาพระหว่างการรักษามะเร็ง สะเทือนใจแฟน ๆ ทั่วโลก
เจนนิเฟอร์ มาร์แชล นักแสดงหญิงจากซีรีส์ดัง Stranger Things ซึ่งรับบท ซูซาน แม่ของ แม็กซ์ ตัวละครที่แสดงโดย เซดี ซิงก์ ออกมาเปิดใจถึงการที่ตัวละครของเธอไม่ปรากฏตัวในซีซันที่ 5 ซึ่งเป็นซีซันสุดท้ายของซีรีส์ พร้อมเผยว่า การได้กลับไปถ่ายทำอาจช่วยให้เธอมี ประกันสุขภาพจากสหภาพนักแสดง ในช่วงที่เธอกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง
มาร์แชลปรากฏตัวในบทสมทบช่วงซีซัน 2 ซึ่งเป็นซีซันที่ตัวละครแม็กซ์ถูกแนะนำให้ผู้ชมรู้จัก ก่อนจะกลับมาอีกครั้งในซีซัน 4 แต่ไม่สามารถถ่ายทำจนจบได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ
นักแสดงสาว ซึ่งเคยเป็นทหารผ่านศึก เปิดเผยต่อสาธารณะในปี 2022 ว่าเธอถูกวินิจฉัยว่าเป็น มะเร็งระยะที่ 3 และลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลือง อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงถ่ายทำซีซัน 5 เธอระบุว่าอาการของเธอ เข้าสู่ระยะสงบ (remission) แล้ว
มาร์แชลเขียนบนอินสตาแกรมว่า “ฉันเป็นมะเร็ง ฉันเข้าใจเรื่องนั้น แต่ในช่วงถ่ายทำซีซัน 5 ฉันอยู่ในภาวะสงบแล้ว การได้ถ่ายทำจะช่วยให้ฉันมีประกันสุขภาพจากสหภาพนักแสดงได้”
เธอกล่าวต่อว่า “มันไม่เพียงช่วยเรื่องการเงินเท่านั้น แต่ยังช่วยฟื้นฟูจิตใจและอารมณ์ของฉัน หลังจากต่อสู้กับมะเร็งมาเกือบสองปี อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครมีสิทธิ์ในบทบาทใด ๆ ไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ก็ตาม ฉันยังคงรู้สึกขอบคุณ และพร้อมจะให้ประโยชน์แห่งความสงสัยกับทุกคนที่มีส่วนตัดสินใจเสมอ”
สิ่งที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามคือ ในซีซัน 5 ตัวละครแม็กซ์ต้องนอนโรงพยาบาล ซึ่งตามเนื้อเรื่องแล้วถือเป็นโอกาสเหมาะที่จะให้แม่ของเธออย่างซูซานกลับมาปรากฏตัวอีกครั้ง อีกทั้งนักแสดงที่รับบทพ่อแม่ของตัวละครหลักคนอื่น ๆ ก็มีการกลับมารับเชิญด้วย
อย่างไรก็ตาม ซูซานไม่เคยปรากฏตัวเลย และดูเหมือนว่ามาร์แชลเองก็ยังไม่รู้เหตุผลแน่ชัด
“บางทีตัวละครอาจเยอะเกินไปก็ได้ ฉันไม่รู้เหมือนกัน” เธอเขียน “ฉันคิดถึงว่า ‘ซูซานอยู่ที่ไหน’ ทุกวันเลย แน่นอนว่าซูซาน ฮาร์โกรฟ คือแม่ที่แย่ที่สุดในโลกไปแล้ว ฮ่า ๆ”