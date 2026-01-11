“จำฉันในภาพที่สดใสที่สุดด้วยนะคะ” กราเวียร์ไอดอล "อาโออิ ฟูจิโนะ" เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลังเขียนจดหมายอำลาเพียงไม่กี่วัน
วงการบันเทิงญี่ปุ่นต้องเผชิญข่าวเศร้าอีกครั้ง เมื่อ อาโออิ ฟูจิโนะ อดีตกราเวียร์ไอดอลชื่อดัง เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัยเพียง 27 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งชนิดร้ายแรงมาอย่างยาวนาน การจากไปของเธอเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เธอได้เขียนจดหมายลายมือประกาศอำลาแฟน ๆ และวงการบันเทิงเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งกลายเป็นข้อความที่สะเทือนใจไปทั่วญี่ปุ่น
ข่าวการเสียชีวิตของอาโออิได้รับการยืนยันโดยมารดาของเธอผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter เดิม) เมื่อวันที่ 9 มกราคม โดยระบุว่าบุตรสาวได้จากไปตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว แฟนคลับ และผู้ที่เคยร่วมงานกับเธอ
เพียงไม่กี่วันก่อนเสียชีวิต ในวันที่ 31 ธันวาคม 2025 อาโออิ ฟูจิโนะ ได้โพสต์จดหมายลายมือยาวฉบับหนึ่งในหัวข้อ “ประกาศการอำลา” โดยประกาศยุติกิจกรรมในวงการกราเวียร์และบันเทิงทั้งหมดอย่างเป็นทางการ ในจดหมาย เธอเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาถึงสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมจากการรักษาโรคมะเร็ง และยอมรับว่าเธอไม่สามารถพูดได้อีกแล้วว่า “ยังแข็งแรง” หรือ “ยังไหว”
“เมื่อวันหนึ่งพวกคุณนึกถึงฉัน ขอให้นึกถึงอาโออิ ฟูจิโนะในฐานะกราเวียร์ไอดอลที่เคยเปล่งประกาย และจำฉันในภาพที่สดใสที่สุด แค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับฉัน” เธอเขียนในจดหมาย
ในโพสต์เดียวกันนั้น เธอยังได้แนบภาพถ่ายสุดท้ายของตัวเองในชุดบิกินีสีฟ้าอ่อน พร้อมข้อความขอบคุณแฟน ๆ สำหรับการสนับสนุนตลอดระยะเวลา 5 ปี และบอกว่าการได้ยืนต่อหน้าผู้ชมด้วยรอยยิ้มจนถึงวินาทีสุดท้าย คือสิ่งที่เธออยากรักษาไว้มากที่สุด แม้ในความเป็นจริงร่างกายของเธอจะไม่อำนวยอีกต่อไป
อาโออิ ฟูจิโนะ เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงในฐานะกราเวียร์ไอดอล และสามารถสร้างชื่อได้อย่างรวดเร็วจากเสน่ห์ ความเป็นธรรมชาติ และการสื่อสารกับแฟน ๆ อย่างจริงใจ เธอมีผลงานถ่ายแบบ นิตยสาร และสื่อบันเทิงจำนวนมาก และสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นในช่วงเวลาอันสั้น
อย่างไรก็ตาม ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในปี 2010 เมื่อแพทย์ตรวจพบว่าเธอป่วยเป็น rhabdomyosarcoma ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดหายากและรุนแรงที่เกิดในเนื้อเยื่ออ่อน เธอเข้าสู่กระบวนการเคมีบำบัดและฉายรังสีตั้งแต่ต้นปี 2011 และต่อสู้กับโรคร้ายมานานหลายปี แม้จะมีช่วงเวลาที่อาการทรงตัว แต่ร่างกายของเธอก็ค่อย ๆ อ่อนแรงลงตามกาลเวลา
แม้จะเผชิญความเจ็บปวดอย่างหนัก อาโออิยังคงพยายามทำงานต่อเท่าที่ร่างกายอนุญาต และเลือกจะอำลาวงการในช่วงเวลาที่เธอยังสามารถส่งรอยยิ้มให้แฟน ๆ ได้ นั่นทำให้จดหมายลายมือของเธอกลายเป็นเอกสารแห่งความกล้าหาญ ความจริงใจ และความรักที่เธอมีต่อผู้ติดตาม