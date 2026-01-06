"หวังจู่เสียน" เปิดใจครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี เผยเหตุผลแท้จริงที่อำลาวงการบันเทิง

“หวังจู่เสียน” พูดเรื่องการออกจากวงการอย่างเป็นเรื่องเป็นาวครั้งแรก หลังเปิดปากปฏิเสธข่าวลือ–ยืนยันไม่เกี่ยวรักร้าว ไม่ใช่คำพูดพ่อแม่แฟนอย่างที่ ผกก. ดัง หว่อง จิง กล่าวอ้าง
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2026 สำนักข่าว China Times Network รายงานว่า หวังจู่เสียน หรือที่แฟนหนังรู้จักกันในบท “เซียวเฉียน” จาก A Chinese Ghost Story ได้ออกมาเปิดเผยเหตุผลเบื้องลึกของการอำลาวงการบันเทิงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 22 ปี ระหว่างการร่วมงานฟอรัมแพทย์แผนจีนที่ซิลิคอนแวลลีย์ สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอเปิดคลินิกแพทย์แผนจีนในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025
หวังจู่เสียนยอมรับตรงไปตรงมาว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เธอเลือกวางมือจากงานแสดงในปี 2004 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดหวังทางความรักหรือปัญหาความสัมพันธ์ใด ๆ อย่างที่ถูกลือกันมาอย่างยาวนาน แต่เกิดจากปัญหาสุขภาพจิต โดยเธอเผยว่าเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงในช่วงเวลาหลังเกษียณจากวงการ
นักแสดงหญิงระดับตำนานเล่าย้อนว่า เธอเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุเพียง 15–16 ปี ชีวิตในวงการเต็มไปด้วยความเร่งรีบ วุ่นวาย และการทำงานที่ไม่เป็นเวลา ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เธอรักตั้งแต่ต้น แต่ในเวลานั้นมันคือโอกาสที่เข้ามา เธอจึงเลือกคว้าไว้และทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด พร้อมเก็บเกี่ยวความทรงจำอันมีค่าจากทุกช่วงเวลาในอาชีพนักแสดง
แม้จะเลือกอำลาวงการในช่วงที่ชื่อเสียงยังอยู่ในจุดสูงสุด แต่หวังจู่เสียนมองว่านั่นคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ผู้ชมจดจำภาพลักษณ์ที่งดงามและสมบูรณ์ของเธอไว้ตลอดไป อย่างไรก็ตาม หลังจากออกจากวงการแล้ว เธอกลับต้องเผชิญกับความรู้สึกแปลกแยก เมื่ออยู่ในโลกที่ “ทุกคนรู้จักเธอ แต่เธอไม่รู้จักใครเลย” จนทำให้ตั้งคำถามกับตัวตนของตัวเองอย่างหนัก และนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในที่สุด
หวังจู่เสียนกล่าวว่า การหันเข้าหาพุทธศาสนาและการแพทย์แผนจีน คือสิ่งที่ช่วยเยียวยาเธอให้กลับมาพบความสงบภายในอีกครั้ง และเป็นหลักฐานยืนยันโดยอ้อมว่า การเกษียณจากวงการของเธอไม่เกี่ยวข้องกับ “แผลใจจากความรัก” แต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือว่า การตัดสินใจอำลาวงการของหวังจู่เสียนเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์กับอดีตคนรักอย่าง ฉีฉิน รวมถึงคำกล่าวอ้างจากผู้กำกับชื่อดัง หว่อง จิง ที่ระบุว่า พ่อแม่ของแฟนหนุ่มเคยพูดจาทำร้ายจิตใจเธออย่างรุนแรง จนเป็นเหตุให้เธอเลือกถอนตัวจากวงการบันเทิง แต่การเปิดใจครั้งล่าสุดของหวังจู่เสียน ถือเป็นการออกมาปฏิเสธข่าวลือเหล่านั้นอย่างชัดเจน และทำให้ข้อกล่าวอ้างในอดีตถูกตั้งคำถามขึ้นมาอีกครั้ง
ในงานดังกล่าว หวังจู่เสียนปรากฏตัวด้วยลุคเรียบง่าย ผมยาวเอกลักษณ์ สวมชุดสีดำและหน้ากากอนามัยสีดำ แม้จะสังเกตได้ว่าดวงตาดูบวมและลืมตาซ้ายได้ไม่เต็มที่ จนทำให้แฟน ๆ แสดงความเป็นห่วง แต่ท่าทางและบุคลิกของเธอยังคงสง่างาม สมกับการเป็นหนึ่งในตำนานหญิงแห่งวงการภาพยนตร์เอเชียที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ชมเสมอ