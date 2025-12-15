ตำรวจเผยหลักฐานไม่เพียงพอ ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยกราดยิงมหาวิทยาลัยบราวน์

ตำรวจเมืองโพรวิเดนซ์ ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยในแหตุการณ์มือปืนสาดกระสุนกว่า 40 นัดในห้องสอบมหาวิทยาลัยบราวน์ สถาบันการศึกษาชื่อดังเก่าแก่ระดับไอวีลีก หลังจากไม่มีหลักฐานเพียงพอในการควบคุมตัว อย่างไรก็ดี อัยการสูงสุดรัฐโรดไอส์แลนด์ ยังคงมั่นใจจะคลี่คลายคดีได้ในไม่ช้า
เที่ยงวันอาทิตย์ (14 ธ.ค.) ที่ผ่านมา ออสการ์ เปเรซ ผู้บังคับการตำรวจเมืองโพรวิเดนซ์ รัฐโรดไอส์แลนด์ แถลงว่า ได้ควบคุมตัวชายวัย 20 ปีคนหนึ่งซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเหตุกราดยิงมหาวิทยาลัยบราวน์เมื่อบ่ายวันเสาร์ (13) ที่มีผู้เสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บ 9 คน
ขณะที่ แคช พาเทล ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) สหรัฐฯ โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองโคเวนทรี รัฐโรดไอส์แลนด์ ซึ่งใช้เวลาขับรถราว 30 นาที จากมหาวิทยาลัยบราวน์อันเป็นสถานที่เกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่เอฟบีไอที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเซลลูลาร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อติดตามผู้ต้องสงสัยรายนี้
แหล่งข่าวสองคนเผยว่า บุคคลดังกล่าวเป็นชายหนุ่มวัย 24 ปีจากรัฐวิสคอนซิน
ทว่า ถึงคืนวันอาทิตย์ เบรตต์ สไมลีย์ นายกเทศมนตรีเมืองโพรวิเดนซ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอีกหลายคนได้ร่วมกันแถลงข่าวว่า ผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวได้รับการปล่อยตัว เนื่องจากหลักฐานบ่งชี้ในทิศทางอื่น
ปีเตอร์ เนรอนฮา อัยการสูงสุดรัฐโรดไอส์แลนด์ ออกมาแถลงว่า ในเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่สอบสวนมีหลักฐานเพียงพอในการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว ทว่า ต่อมาเมื่อพิจารณาเห็นว่า ไม่มีหลักฐานให้เชื่อได้ว่า บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ต้องสงสัย จึงตัดสินใจปล่อยตัว อย่างไรก็ดี เนรอนฮาแสดงความมั่นใจว่า จะสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้ในไม่ช้า
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เชื่อว่า ชายชุดดำอายุประมาณ 30 ปีที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ขณะกำลังเดินออกจากสถานที่เกิดเหตุ คือบุคคลที่ทางการกำลังตามล่า
นอกจากนั้น แม้ฆาตกรยังลอยนวล ทว่า เจ้าหน้าที่ประกาศว่า จะไม่ฟื้นคำสั่งล็อกดาวน์มหาวิทยาลัยบราวน์และชุมชนโดยรอบที่มีการประกาศยกเลิกไปเมื่อเช้าวันอาทิตย์
การแถลงข่าวอย่างรีบเร่งในคืนวันอาทิตย์สะท้อนความล้มเหลวสำคัญในการสอบสวน และการปล่อยตัวบุคคลเดียวที่เข้าข่ายผู้ต้องสงสัยทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องเพิ่มความพยายามในการสอบสวนจากภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุตัวตนของฆาตกร
ทั้งนี้ เหตุกราดยิงดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่กำลังมีการจัดสอบปลายภาคในมหาวิทยาลัยบราวน์
เจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายคนหนึ่งเผยว่า มือปืนเปิดฉากยิงในห้องเรียนห้องหนึ่งในอาคารวิศวกรรมศาสตร์บารัส แอนด์ ฮอลลีย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และฟิสิกส์ โดยกราดยิงกว่า 40 นัดจากปืนพกขนาด 9 มม.
เจ้าหน้าที่คนเดิมเสริมว่า พบปืนพก 2 กระบอกขณะเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย โดยปืนกระบอกหนึ่งติดตั้งเลเซอร์เล็งเป้าหมาย นอกจากนั้นยังพบซองกระสุน 2 ซอง แต่ละซองบรรจุกระสุน 30 นัด
สไมลีย์ นายกเทศมนตรีเมืองโพรวิเดนซ์ เผยว่า นักศึกษาคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากทั้งหมด 9 คน ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ขณะที่นักศึกษา 7 คนอาการทรงตัว และอีกคนบาดเจ็บสาหัสแต่อาการทรงตัวเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ เมื่อค่ำวันอาทิตย์ บรรดาผู้นำและประชาชนในเมืองโพรวิเดนซ์จำนวนมากได้ไปรวมตัวกันที่สวนสาธารณะเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิง
จากเหตุการณ์นี้ซึ่งถือเป็นการกราดยิงครั้งล่าสุดจากเกือบ 400 ครั้งที่เกิดขึ้นในอเมริกานับจากต้นปีตามข้อมูลของกลุ่ม กัน ไวโอเลนซ์ อาร์ไคฟ์ นั้น ทำให้มหาวิทยาลัยบราวน์ประกาศยกเลิกการสอบและการเรียนการสอนจนถึงสิ้นปี
(ที่มา: เอพี/รอยเตอร์)