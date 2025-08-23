“ดิว อริสรา” ถึงเวลาใช้กรรม!?

หลังจากชีวิตตกต่ำสุดขีด ด้วยการกระทำของตัวเอง ออกจากเมืองไทยไปตั้งหลักอยู่ที่ไต้หวัน ขอเติมพลังจาก “ลูก” สุดที่รัก ล่าสุดวันนี้ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” พร้อมเผชิญหน้ากับความจริง ด้วยการบินกลับเมืองไทย
ดิว ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกทั้งน้ำตา เจ็บปวดกับ “ชีวิตบัดซบ” ติดหนี้ เลิกสามี “เซบาสเตียน ลี” สูญเสียคุณพ่อ เพื่อนฝูงที่เคยมีหนีหาย ทุกอย่างประเดประดังอย่างคาดไม่ถึง สิ่งที่เผชิญไม่ใช่มรสุม แต่มันคือสึนามิ กวาดล้างทุกอย่างพังครืนไม่เหลือชิ้นดี หากไม่มี “ลูก” เธอคงไม่มีพลังมากพอที่จะอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้ว
ไม่ได้หนีแต่ยังไม่พร้อม
ที่ผ่านมา ดิวย้ำเสมอว่าเธอไม่ได้หนี แต่ยังไม่พร้อม ขอไปตั้งหลักให้ตัวเองแข็งแรง แต่ใครๆ ก็รู้สาเหตุ ทำไมดิวไม่กล้ากลับเมืองไทย ดิวตะเกียกตะกายจนชีวิตมาไกล ล้างคราบสก๊อยมือตบ กลายเป็นดิว ลักชูรี่ อวดความหรูหรา อู้ฟู่ ให้ผู้คนได้อิจฉา ชีวิตรายล้อมด้วยความมั่งคั่ง ห่มแบรนด์ เที่ยวต่างประเทศฉ่ำ สิ่งไหนที่ไม่เคยมีโอกาส ดิวทำหมด และพร้อมอวดให้โลกรู้
ในวันที่ดิวล้มตึง จึงกลายเป็นแรงสะเทือนที่ยากหยุดยั้ง ดิวรู้ดีว่าชีวิต “คนรอเหยียบซ้ำ” เยอะมาก นี่คือสาเหตุที่ทำให้ดิวกลัวคนไทย กลัวการกลับเมืองไทย กลัวสายตาผู้คนที่จะมองเธอเปลี่ยนไป
ภายหลังดิวเปิดใจทั้งน้ำตา จึงไม่แปลกใจที่มีคนจำนวนไม่น้อยเห็นใจ และให้โอกาสเธอ แต่ก็มีคนอีกจำนวนมากมองว่า “ไม่น่าเห็นใจสักนิด” เพราะวันนี้ ดิวแค่ล้มบนฟูก
“เป็ก สัณณ์ชัย” ผู้มากบารมี ออกหน้าเคลียร์!?
ดิวกลับเมืองไทยได้ เพราะพี่ชายที่สนิทคนหนึ่งช่วยเป็นคนกลางประสานให้กับเจ้าหนี้ แม้ดิวไม่ได้ระบุว่าหมายถึงใคร แต่สุดท้าย “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ก็เป็นคนเอ่ยปากว่าเป็นตนเองที่ใช้ชื่อเสียงการันตี เพื่อให้ดิวได้กลับไทยมาทำงานใช้หนี้ และมีที่ยืนในสังคม
แม้ไม่มีใครรู้ที่มาแห่งความสนิทกันถึงขั้นออกหน้าแทนของเป็ก สัณณ์ชัย แต่ เป็ก ผู้มีภาพลักษณ์เป็นมาเฟีย ก็เป็นพี่ใหญ่ใจดีในวงการที่ทุกคนรับรู้ เป็นผู้มากไปด้วยบารมี ที่ชอบออกหน้าช่วยเคลียร์ปัญหาให้คนในวงการบันเทิง
ในวันที่ แม้แต่ “ไผ่ วันพ้อยท์” ก็ไม่ช่วยดิวอีกแล้ว แต่ดิวยังได้รับแรงสนับสนุนจากพี่ชายที่แสนดีคนนี้ แค่นี้ก็เป็นแสงสว่างเล็กๆ ให้ดิวได้แล้ว ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มปรากฎหลังจากที่ดิวสูญเสียคุณพ่อ เป็กเป็นคนโพสต์กำหนดการสวดอภิธรรม พร้อมเขียนแคปชั่นให้กำลังใจดิว “ฟ้าหลังฝนอาจไม่ได้สวยงามเสมอ แต่คงมีแสงสว่างให้เราพอเห็นทางเดินได้อย่างแน่นอน อดทนไว้ วันนึงจะผ่านไป” วันนี้ที่เป็กตัดสินใจช่วยเหลือ เพราะอย่างน้อย ดิวก็ไม่ได้ฆ่าใครตาย
ถึงเวลาชดใช้กรรม!?
ดิวอวดร่ำอวดรวย ชีวิตติดหรู ติดแกรม แต่สุดท้ายทุกอย่างก็แค่คอนเทนต์ “ไม่ได้อยู่บนโลกความจริงอีกแล้ว” ทุกสิ่งที่ทำล้วนเพื่อสนองนี้ดส์ตัวเอง เพราะชีวิตที่ไม่เคยสัมผัสคำว่ารวย สุดท้ายกลายเป็นกับดักที่ฆ่าตัวเอง ชีวิตพังเพราะทำตัวเอง
แต่ถึงกระนั้น ดิว มักแย็ปเป็นนัยๆ อยู่เสมอว่า “อย่าเชื่อภาพที่เห็นในอินสตาแกรม ไม่มีใครสะท้อนชีวิตทุกมุมของทุกคนในสื่อโซเชียลขนาดนั้น” เป็นการย้ำกลายๆ ว่า “อย่าเชื่อภาพที่สร้าง”
ในวันที่ดิวกลับมายอมรับชะตากรรม เธอเหมือนได้ปลกล็อกเรื่องนี้ “มีภาพบางอย่างที่ต้องประคองมันไว้ นี่คือความยากในสิ่งที่เราเป็น พอมาวันนี้ เราก็แอบดีใจเหมือนกันว่าการได้เริ่มต้นใหม่ในแบบจริงๆ ของเรา เราไม่ต้องประคองภาพบางอย่าง ก็ทำให้เราสบายตัวและสบายใจดี”
ดิวเสวยสุขใช้ชีวิตลักชูรี่มาเยอะแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาก้มหน้ายอมรับความจริง ปล่อยให้กรรมทำงาน ทำอะไรไว้ก็กลับมาชดใช้ สำนึกแล้วแก้ไขตัวเอง จะเดินไปข้างหน้าก็ต้องล้างตัวตนให้กลับมาสะอาดหมดจด และต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะมีใครให้โอกาสเธอมากน้อยเพียงไร
การประมาณตนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอดี นี่สิคือความสุขที่ยั่งยืน และไม่มีสิ่งใดน่ากลัวไปกว่าการที่เราคิดไปเอง!!
ถึงแม้วันนี้ ดิวจะล้ม แต่ดิวก็ยังโชคดี ที่มีโอกาสได้กลับมาอธิบาย กลับมาแก้ไข และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ชื่อเสียงที่เสียไปก็ค่อยๆ กอบกู้ อย่างน้อยวันนี้ได้แก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาด
เพื่อให้ลูกที่จะเติบโตในอนาคตได้ภาคภูมิใจในตัวแม่ แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว