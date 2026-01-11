“เตชินท์ ชยุติ” ผู้จัดหน้าใหม่ กับซีรีส์ที่เกือบไม่ได้เกิด ‘ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก’ การกลับมาหายใจอีกครั้งของโปรเจกต์ที่รอดตายมาแล้วหลายรอบ

หลังจากเงียบหายไปตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดกล้องดี วงการซีรีส์ต้องหันกลับมามอง “ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก (Let Me Into Your Heart)” อีกครั้ง เพราะนี่คือโปรเจกต์ที่ผ่านทั้งพายุ ปัญหา และดราม่าหลังบ้านสารพัด จนทีมงานยังแซวกันเองว่า “ถ้าซีรีส์มีเก้าชีวิต เรื่องนี้ใช้ไปสิบ”
เตชินท์ ชยุติ ผู้จัดซีรีส์ เล่าถึงเส้นทางที่ไม่ง่ายของโปรเจกต์นี้ว่า เป็นความตั้งใจของผมและกลุ่มเพื่อนผู้จัด ที่ต้องฝ่าด่านแทบทุกชนิด ตั้งแต่ทีมโปรดักชันเปลี่ยน ผู้จัดเปลี่ยนมือ นักแสดงสลับตัว หลุดคิว หลุดทุน และมีช่วงหนึ่งที่ทีมงานเห็นตรงกันว่า “คิดว่าอาจไม่ได้ออนออกอากาศแล้วจริงๆ” หลังมีกระแสปัญหาเรื่องเงินที่ถูกบิดกลางทาง จนทุกอย่างเหมือนจะหยุดนิ่งก่อนจะเหมือนมีปาฏิหาริย์เล็กๆ เกิดขึ้น เมื่อมีผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาชุบชีวิตโปรเจกต์นี้อีกครั้ง ทำให้ซีรีส์ที่ถ่ายยืดเยื้อลากยาวเกือบ 2 ปีเต็ม กลับมาเดินหน้าต่อได้แบบหวุดหวิด ไม่ต่างจากการปั๊มหัวใจให้กลับมามีชีพจรอีกครั้ง
ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมด หนึ่งในคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ ซาเล้ง พิชญ์ธีร์ รับบท “จา จมากร” พระเอกลิเกระดับร้อยล้านที่ในเรื่องต้องเข้มงวดและมีมาตรฐานสูงอยู่แล้ว แต่ชีวิตจริงกลับต้องอยู่ในกองถ่ายที่เลิกแล้วเริ่มใหม่ไม่รู้กี่รอบ ต้องรักษาคุณภาพการแสดงของตัวเองในโปรเจกต์ที่ชะตากรรมไม่แน่นอน ด้าน ลีออน กฤตพรต ผู้รับบท “แจ็ค ธีรดล” ก็ไม่ต่างกัน นักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ที่กำลังมาแรง แต่ไม่มีพื้นฐานลิเกเลย ต้องเข้ารับการฝึกอย่างหนักจากซาเล้งภายในเวลาเพียงสามเดือน ทั้งร้อง รำ และท่องกลอนสด ท่ามกลางกองถ่ายที่ย้ายโลเคชัน แม้ปัญหาจะบั่นทอนทีมงานและนักแสดงจนเกือบถอดใจ แต่ทันทีที่ปล่อยตอนแรกออกมา กลับได้เสียงตอบรับที่ดีเกินคาด จนน่าเสียดายว่าหากโปรเจกต์นี้ไม่สะดุดตั้งแต่ต้นทาง มันอาจไปได้ไกลกว่านี้อีกมาก ก็ขอฝากติดตาม “ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก (Let Me Into Your Heart)” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 22.30 น. ทาง GMM25
สำหรับซีรีส์ “ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก (Let Me Into Your Heart)” รอดตายมาหลายรอบ การได้ออกอากาศคือหลักฐานว่าความตั้งใจของคนทำงานยังไม่สูญเปล่า และสำหรับคนดู นี่คือซีรีส์ไทยรสชาติใหม่ ที่หยิบอาชีพ “พระเอกลิเก” มาเล่าอย่างร่วมสมัย จากปลายปากกาของ P.PICHA ได้เห็นทั้งความรัก ความมุ่งมั่น และเบื้องหลังดราม่าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว อย่างน้อยก็ขอให้คนดูรับช่วงต่อ ให้สมกับที่ทุกคนสู้กันมาจนถึงวันนี้
