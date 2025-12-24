ไดกิ้น “Breathe as One” กับความสำเร็จระดับภูมิภาค ตอกย้ำบทบาท Gold Sponsor SEA Games 33 และ ASEAN Para Games 13 ร่วมขับเคลื่อน Green SEA Games ส่งพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทย

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำวิสัยทัศน์ระดับโลกและความเป็นผู้นำด้านโซลูชันอากาศ ด้วยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬา SEA Games ครั้งที่ 33 และ ASEAN Para Games ครั้งที่ 13 ในฐานะ Gold Sponsor ภายใต้พันธกิจ “Perfecting the Air” ที่มุ่งสร้างคุณภาพอากาศที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถนะของมนุษย์ในทุกมิติ พร้อมสอดรับแนวคิดการจัดการแข่งขัน “Green SEA Games” และ “Sustainable Paralympics” ที่มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)
หายใจต่างกัน แต่หัวใจเป็นหนึ่งเดียวในกีฬาทุกประเภท นักกีฬาทุกคนมีจังหวะการหายใจที่แตกต่าง นักวิ่งระยะสั้นหายใจสั้นและเร็ว นักยกน้ำหนักสูดลมหายใจลึกก่อนปล่อยพลัง นักฟุตบอลกำหนดจังหวะของตนเอง นักว่ายน้ำกลั้นหายใจใต้น้ำแต่เมื่อการแข่งขันเริ่มต้น เสียงเชียร์ เสียงลุ้น และเสียงถอนหายใจของผู้ชม จะค่อยๆ ประสานเป็นจังหวะเดียวกัน
ไดกิ้นจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการ ดูแลให้อากาศสะอาด คงที่ และมีคุณภาพ เพื่อให้ทุกคน—ทั้งนักกีฬาและแฟนกีฬา—สามารถ “หายใจเป็นหนึ่งเดียว” (Breathe as One) และดึงศักยภาพสูงสุดออกมาได้อย่างแท้จริง
วิสัยทัศน์ไดกิ้น กับพลังของกีฬา
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายทาคาโยชิ มิกิ ประธานบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทย พร้อมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการมีส่วนร่วมของไดกิ้นในมหกรรมกีฬา SEA Games ในครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กรในการสนับสนุนพลังของกีฬาที่เชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคอาเซียน พร้อมถ่ายทอดคุณค่าของความสามัคคีและการเคารพซึ่งกันและกัน
ไดกิ้นมุ่งนำความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอากาศมาสร้างพื้นที่แห่งความสบายและการพักผ่อน ผ่านบูธกิจกรรมที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามานั่งผ่อนคลาย ร่วมสนุกกับกิจกรรม และรับเครื่องดื่ม เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ร่วมงานในบรรยากาศที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้แนวคิดดังกล่าวสะท้อนความตั้งใจของไดกิ้นในการเดินหน้าพัฒนาโซลูชันอากาศที่เชื่อถือได้และยั่งยืน ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมสร้างพลังใจ ที่บูธ Daikin Fan Zone
ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน บูธ Daikin ณ Fan Zone สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) กลายเป็นจุดรวมพลังของแฟนกีฬา ด้วยกิจกรรมไฮไลต์ “Cheer up in your Heart” ชวนประชาชนร่วมส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทย ผ่านประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟและดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น…
• Pichonkun GoGo AR Game เกม AR สุดสนุก ร่วมสร้างอากาศดีกับ “พิชอนคุง” ตัวแทนแห่งพลังใจ พร้อมลุ้นของรางวัลมากมาย
• Cheer Board / Spirit Board พื้นที่เขียนข้อความให้กำลังใจนักกีฬา
• Share Corner มุมถ่ายภาพและแชร์โมเมนต์แห่งความประทับใจบนโซเชียลมีเดีย ภายใต้แฮชแท็ก
#DAIKIN #BreatheAsOne #สูดพลังใจให้เป็นหนึ่ง
เพียงวันพิธีเปิดการแข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2568 บูธไดกิ้นก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม เสียงเชียร์ รอยยิ้ม และพลังใจจากแฟนกีฬาหลั่งไหลตลอดทั้งวัน สะท้อนความสำเร็จของการเชื่อมโยงแบรนด์กับประสบการณ์ร่วมของผู้คนทุกเจเนอเรชัน โดยเฉพาะกลุ่ม Gen MZ ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม การแสดงออกถึงตัวตน และแบรนด์ที่ใส่ใจสังคมเติมเต็มโมเมนต์พิเศษ กับคนดังและนักกีฬาตัวจริง
ไดกิ้นยังสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนกีฬาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม Meet & Greet กับนักแสดงชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทย ณเดชน์ คูกิมิยะ พรีเซนเตอร์ขวัญใจมหาชน ที่มาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยแบบใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมพิเศษกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย อาทิ ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว และ ธนวัตน์ โพธิ์ชัย เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้กระทบไหล่ ถ่ายภาพ รับของที่ระลึก และร่วมส่งพลังใจถึงนักกีฬาไทยอย่างอบอุ่น
ร่วมแสดงความยินดี และก้าวต่อไปของไดกิ้น
ไดกิ้นขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ ทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขัน SEA Games 33 พร้อมขอบคุณประชาชนและแฟนกีฬาทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลัง Breathe as One ในครั้งนี้
จากสนามกีฬา สู่ชีวิตประจำวัน ไดกิ้นยังคงมุ่งมั่นพัฒนา โซลูชันอากาศสะอาดที่ล้ำสมัย เพื่อยกระดับความสะดวกสบาย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของชุมชนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะสำหรับไดกิ้น… เมื่อเราหายใจเป็นหนึ่งเดียว เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม