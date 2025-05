ไม่ต้องรอแล้ว! เปิดตัว Official Pilot “ขอเป็นพระเอก ในหัวใจพระเอก | Let Me Into Your Heart” ดึงท่อนฮิต ”ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ…“ เพิ่มความอินเสิร์ฟแฟนนิยาย

เป็นอีกหนึ่งนิยายที่หลายๆคนรอคอย กับการนำมาทำเป็นซีรีส์ สำหรับ “ขอเป็นพระเอก ในหัวใจพระเอก” ล่าสุดได้มีการเปิดตัว Official Pilot อย่างเป็นทางการ บน Youtube : Let Me Into Your Heart (@letme_yourheart) พร้อมเพิ่มความนัวด้วยการดึงท่อนฮิตของเพลงในตำนานอย่าง ”ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ… ได้ไหมเล่าเออ หากเธอหัวใจยังว่าง“ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงประกอบซีรีส์อีกด้วยสำหรับซีรีส์วายลิเกเรื่องแรกของประเทศไทย “ขอเป็นพระเอก ในหัวใจพระเอก | Let Me Into Your Heart” นำแสดงพระเอกน้องใหม่ป้ายแดง ”ลีออน-กฤตพรต บุญญามณี“ ประกบนายเอกลิเกตัวจริงเสียงจริง หยกขาวศรทอง “ซาเล้ง-พิชญ์ธีร์ คล้ายมงคล” พร้อมด้วย “อะตอม อัศษวัชร์ เคนจันทึก, คูเปอร์-ภัทรพสิษฐ์ ณ สงขลา“ และทีมนักแสดง ”เบิร์ดเดย์-จิรัฏฐ์ คล้ายมงคล, ปอย-ธนัชชา ต่ายคำ (น้องปอย ลูกท่าเรือ), สิงหา-สิทธินนท์ โรจนเมธากุล, คิม-ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น, โจเซฟ-ภามธาม โกราช, ส้มโอ-ยลตรี โคมกลอง, มิก-รชยา นพการุณ, นุ-พุฒธิวัฒน์ สะท้านธรนิล (นิวคันทรี่), ติณติณ-จรัสวี เทียมรัตน์ (นิวคันทรี่), กิ๊ก-ไอรดา บุญมี (นิวคันทรี่)” และอื่นๆอีกมากมาย ที่พร้อมมาเสริมทัพความสนุกในซีรีส์“ขอเป็นพระเอก ในหัวใจพระเอก“ เล่าเรื่องราว ‘แจ็ค ธีรดนย์’ พระเอกดาวรุ่งหน้าใหม่ที่กําลังเป็นที่นิยม ต้องมารับบทบาทพระเอกลิเกในละคร เพื่อให้ ‘แจ็ค’ ได้เข้าถึงบทบาทมากที่สุด บริษัทต้นสังกัดจึงวานให้พระเอกลิเกร้อยล้านขวัญใจมหาชนอย่าง ‘จา’ หรือ ‘จมาการ สร้อยแสงสุริยา’ มาเป็นครูฝึกส่วนตัวให้กับ ’แจ็ค‘’แจ็ค‘ ตัดสินใจหอบข้าวหอบของมาอยู่กินในคณะลิเกสร้อยแสงสุริยา ในขณะเดียวกัน ‘กวาง’ ผู้จัดการส่วนตัวของ ‘แจ็ค’ ที่เทียวไปเทียวมาอยู่ที่คณะลิเกอยู่บ่อย ๆ ก็ต้องมาเจอกับ ‘ธนู’ ผู้กํากับเวทีของคณะสร้อยแสงสุริยา ‘กวาง’ กับ ‘ธนู’ มีปัญหากันตั้งแต่แรกพบ ยิ่งเจอก็ยิ่งทะเลาะกันขึ้นเรื่อยๆ แต่ด้วยเหตุการณ์และเรื่องราวบางอย่าง ก็ทําให้ความรู้สึกของพวกเขาเปลี่ยนไป…ร่วมหาคําตอบได้ใน ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก สามารถรับชม Official Pilot ได้แล้ววันนี้https://youtu.be/nocKFK4CtSE#ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอก#LetMeIntoYourHeartTheseries