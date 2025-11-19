ไดกิ้นร่วมอัญเชิญ “ไฟพระฤกษ์” SEA GAMES ครั้งที่ 33 และ ASEAN Para Games 13 จุดพลังใจนักกีฬาไทยสู่อาเซียน ภายใต้แนวคิด “Breathe as One”

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ “Gold Sponsor” อย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬา SEA Games 33 และ ASEAN Para Games 13 ได้ร่วมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความสามัคคี ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) ในกิจกรรม “การเฉลิมฉลองวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13” ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน 4 จังหวัดทั่วประเทศประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, สงขลา และชลบุรี โดยที่จังหวัดชลบุรี ยังได้มีการเปิดพื้นที่ โรงงาน ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) อมตะนคร จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13”
โดยพิธีเฉลิมฉลองวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมเสียงเชียร์กึกก้องทั่วลานหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก แล้ววนกลับมาเข้าสู่เส้นชัยที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะทางแห่ 64 กิโลเมตร 73 ไม้คบเพลิง โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาซีเกมส์ ตัวแทนการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะทูตจากประเทศต่างๆ คณะกรรมการการจัดงาน ผู้สนับสนุน แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้บริหารและพนักงานสยามไดกิ้นเซลส์
นำโดย นายไดสุเกะ มุราคามิ และ นายวรพงศ์ กียปัจจ์ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ อันเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและพลังใจจากหัวใจคนไทยสู่หัวใจของประชาคมอาเซียน และต่อด้วยกิจกรรมการเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ณ ลานหน้าสนามกีฬา อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ร่วมวิ่งสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความภาคภูมิใจ
ภายในงาน ไดกิ้นได้จัดกิจกรรมพิเศษ “Cheer up in your Heart” ชวนประชาชนร่วมส่งแรงใจให้ทีมชาติไทย ผ่านเกม AR Game Pichonkun gogo ร่วมสร้างอากาศดีกับพิชอนคุง ตัวแทนแห่งพลังใจ พร้อมกิจกรรม “Cheer Board” เขียนข้อความให้กำลังใจนักกีฬา และโซน “Share Corner” สำหรับถ่ายภาพและแชร์โมเมนต์แห่งความประทับใจบนโซเชียลมีเดีย ภายใต้แฮชแท็ก #DAIKIN #BreatheAsOne #สูดพลังใจให้เป็นหนึ่ง
การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬา SEA Games 33 และ ASEAN Para Games 13 ในฐานะ “Gold Sponsor” สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ระดับโลกของไดกิ้น ภายใต้พันธกิจ “Perfecting the Air” ที่มุ่งสร้างคุณภาพอากาศที่ดีและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถนะของมนุษย์ในทุกมิติ ทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการจัดการแข่งขันภายใต้ธีม “Green SEA Games” และ “Sustainable Paralympics” ที่มุ่งสู่การลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ผ่านการใช้พลังงานสะอาด การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
กิจกรรมเฉลิมฉลองวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ ได้จัดขึ้น 4 จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีอีก 3 จังหวัด ได้แก่
• จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ เริ่มจากโรงงานไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไปสิ้นสุดที่แหลมบาลีฮาย พัทยา ระยะทาง 75 กิโลเมตร 73 ไม้คบเพลิง โดยมี ตัวแทนผู้บริหาร นำโดย นายสึโทมุ คุริฮารา ประธานบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, Mr. Hiroyuki Sato,
Mr. Kazuhisa Hinatsu, นายวัลลภ พ่วงไพโรจน์, Mr. Niwat Siripaiboon, Mr. Aukkares Choochouy
และ นายโอซามู ซูโด รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัว ร่วมวิ่งกิจกรรมการเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่โรงงานไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) อมตะนคร ชลบุรี ระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน
• จังหวัดสงขลา กิจกรรมการวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ เริ่มจากสนามกีฬาติณสูลานนท์ ไปยังลานพระบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร 73 ไม้คบเพลิง กิจกรรมการเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ณ บริเวณสนามกีฬาติณสูลานนท์ โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ และพนักงานสยามไดกิ้นเซลล์ นำโดย นายดิฐพล จุฑาภัทรกุล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายตัวแทนจำหน่าย บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์
• จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมการวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ เริ่มจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ไปยังสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระยะทาง 26 กิโลเมตร 73 ไม้คบเพลิง กิจกรรมการเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ ระยะทาง
5 กิโลเมตร ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)
หลังเสร็จสิ้นพิธีวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ในกรุงเทพฯ ตะเกียงไฟพระฤกษ์จะถูกเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์กีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ
ภายหลังกิจกรรมอัญเชิญไฟพระฤกษ์ในครั้งนี้ เส้นทางแห่งเกียรติยศจะสานต่อสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 และการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่
20-26 มกราคม 2569 ซึ่งไดกิ้นจะยังคงร่วมสนับสนุนและส่งต่อพลังใจให้กับนักกีฬาทุกชาติ ภายใต้แนวคิด “Breathe as One : สูดพลังใจให้เป็นหนึ่ง” เพื่อให้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยพลังแห่งความหวัง ความมุ่งมั่น และความสามัคคีของประชาคมอาเซียน