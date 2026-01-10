xs
“แอน ทองประสม” ย้อนอดีตสู้ชีวิต จากเด็กที่จนที่สุดในโรงเรียน ส่งต่อแรงบันดาลใจในวันเด็ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เป็นนางเอกที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่ดี แต่สามารถผลักดันตัวเองจนมายืนอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งไม่ได้มาง่ายๆ สำหรับ “แอน ทองประสม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 10 ม.ค.69 แอนเลยขอย้อนเล่าชีวิตของ ด.ญ. แอน ถ่ายทอดความทรงจำ เพื่อหวังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ที่อาจมีชีวิตเหมือนกัน ในวันที่ไม่มีอะไรพร้อม ไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง

“หนูเป็นเด็กเลี้ยงง่าย กินง่าย อยู่ง่าย

อยู่กับยายสองคนตั้งแต่เกิด

กินนมโรงเรียนที่มาแจกปีละหนึ่งถุง

(โตมาได้ยังไง…หนูก็ยังงงอยู่เหมือนกันค่ะ 😂)

หนูเรียนหนังสือเก่งปานกลาง

แต่หนูเด่นเรื่องกิจกรรมและกีฬา

หนูชอบแข่งวิ่ง แข่งสอบ แข่งทุกอย่าง

เพราะถ้าชนะ หนูจะได้ทุน

แล้วเอาเงินนั้นมาให้ยาย

ขนมถุงแทบไม่ค่อยได้กิน

หนูปีนต้นมะพร้าว ตัดกล้วยหลังบ้าน

ลงเงินกับเพื่อนซื้อแป้ง

มาทำขนมไทยกินเอง

เพราะมันได้ “เยอะกว่า” และอิ่มกว่า☺️

หนูไม่เคยโดดเรียน

เชื่อฟังครูทุกอย่าง เพราะกลัวโดนลงโทษ

ในโรงเรียน หนูจนที่สุด

และเป็นขาประจำของแถวรับชุดนักเรียนแจกฟรี

(โควต้านี้ไม่ได้ได้ง่าย ๆ นะคะ…ต้องจนจริง ๆเท่านั้น!🥰)

หนูเป็นเด็กอดทน

ถ้าไม่มี ยายจะให้รอ

รอจนกว่าจะได้สิ่งนั้นมา

แต่เชื่อไหม…หนูเป็นเด็กที่มีความสุขมาก

มีความสุขทุกวัน

ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เจอคือความลำบาก

เพราะหนูโตมากับสภาพแวดล้อมแบบนี้อยู่แล้ว 🤍

หนูขอบคุณยาย

ขอบคุณคุณครู

และขอบคุณตัวเอง

ที่เก่งพอที่โตมาได้

หนูเชื่อว่าเด็กคนหนึ่งจะเติบโตได้

ทั้งจากการเลี้ยงดู

และจากการเผชิญโลกด้วยตัวเอง

การเผชิญโลก ทำให้หนูโตเร็ว

และเรียนรู้เร็ว

วันเด็กนี้

หนูอยากเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ

ที่มีชีวิตใกล้เคียงกับหนูว่า

ถึงจะไม่มีอะไรพร้อม

ถึงจะไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง
ขอแค่เรารักและ “ให้เกียรติ” ความเป็นมนุษย์ของตัวเอง

“ขัดเกลา” และ “ลับคม” ตัวเองเข้าไว้

หนูเชื่อว่า

เราจะผ่านไปได้ทุกสถานการณ์ค่ะ

สุขสันต์วันเด็กนะคะ 🤍

ด.ญ.แอน ทองประสม”












