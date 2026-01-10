“แอน ทองประสม” ย้อนอดีตสู้ชีวิต จากเด็กที่จนที่สุดในโรงเรียน ส่งต่อแรงบันดาลใจในวันเด็ก

เป็นนางเอกที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่ดี แต่สามารถผลักดันตัวเองจนมายืนอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งไม่ได้มาง่ายๆ สำหรับ “แอน ทองประสม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 10 ม.ค.69 แอนเลยขอย้อนเล่าชีวิตของ ด.ญ. แอน ถ่ายทอดความทรงจำ เพื่อหวังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ที่อาจมีชีวิตเหมือนกัน ในวันที่ไม่มีอะไรพร้อม ไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง
“หนูเป็นเด็กเลี้ยงง่าย กินง่าย อยู่ง่าย
อยู่กับยายสองคนตั้งแต่เกิด
กินนมโรงเรียนที่มาแจกปีละหนึ่งถุง
(โตมาได้ยังไง…หนูก็ยังงงอยู่เหมือนกันค่ะ 😂)
หนูเรียนหนังสือเก่งปานกลาง
แต่หนูเด่นเรื่องกิจกรรมและกีฬา
หนูชอบแข่งวิ่ง แข่งสอบ แข่งทุกอย่าง
เพราะถ้าชนะ หนูจะได้ทุน
แล้วเอาเงินนั้นมาให้ยาย
ขนมถุงแทบไม่ค่อยได้กิน
หนูปีนต้นมะพร้าว ตัดกล้วยหลังบ้าน
ลงเงินกับเพื่อนซื้อแป้ง
มาทำขนมไทยกินเอง
เพราะมันได้ “เยอะกว่า” และอิ่มกว่า☺️
หนูไม่เคยโดดเรียน
เชื่อฟังครูทุกอย่าง เพราะกลัวโดนลงโทษ
ในโรงเรียน หนูจนที่สุด
และเป็นขาประจำของแถวรับชุดนักเรียนแจกฟรี
(โควต้านี้ไม่ได้ได้ง่าย ๆ นะคะ…ต้องจนจริง ๆเท่านั้น!🥰)
หนูเป็นเด็กอดทน
ถ้าไม่มี ยายจะให้รอ
รอจนกว่าจะได้สิ่งนั้นมา
แต่เชื่อไหม…หนูเป็นเด็กที่มีความสุขมาก
มีความสุขทุกวัน
ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เจอคือความลำบาก
เพราะหนูโตมากับสภาพแวดล้อมแบบนี้อยู่แล้ว 🤍
หนูขอบคุณยาย
ขอบคุณคุณครู
และขอบคุณตัวเอง
ที่เก่งพอที่โตมาได้
หนูเชื่อว่าเด็กคนหนึ่งจะเติบโตได้
ทั้งจากการเลี้ยงดู
และจากการเผชิญโลกด้วยตัวเอง
การเผชิญโลก ทำให้หนูโตเร็ว
และเรียนรู้เร็ว
วันเด็กนี้
หนูอยากเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ
ที่มีชีวิตใกล้เคียงกับหนูว่า
ถึงจะไม่มีอะไรพร้อม
ถึงจะไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง
ขอแค่เรารักและ “ให้เกียรติ” ความเป็นมนุษย์ของตัวเอง
“ขัดเกลา” และ “ลับคม” ตัวเองเข้าไว้
หนูเชื่อว่า
เราจะผ่านไปได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
สุขสันต์วันเด็กนะคะ 🤍
ด.ญ.แอน ทองประสม”