“จูวีเทค” เปิดตัว “วิน เมธวิน” New Brand Ambassador ของ “JUVELOOK” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่สะท้อนพลังแห่งความมั่นใจและความอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ

บริษัท จูวีเทค จำกัด เตรียมจัดงานแถลงข่าว JUVELOOK : DUAL LOOK FOR A YOUTHFUL LOOK เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ JUVELOOK Volume และ เปิดตัว New Brand Ambassador “วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” นักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใสมากความสามารถ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่สะท้อนภาพลักษณ์การดูแลผิวพรรณให้มีความอ่อนเยาว์ ขาว ใส และแลดูสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกลุค ทุกมิติ ด้วยผลิตภัณฑ์ในเครือ “JUVETEK” โดยงานจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 15.15 น. เป็นต้นไป ณ ลานอีเดน (Eden Zone) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชันได้ที่
FB : https://www.facebook.com/search/top?q=juvelook%20thailand
IG : https://www.instagram.com/juvelook_thailand/
Tiktok : https://www.tiktok.com/@juvetekthailand?_r=1&_t=ZS-92oV56aMTw2