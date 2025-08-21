วิน-มิค สร้างประสบการณ์ใหม่ นำขนมหวานคอแลบของเล่น

FUNCINATING GISMOW ร่วมมือ SOURI เปิดตัวมาสคอต GISMOW ในธีมมาการองของ SOURI รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น ซึ่งผสานความหวานและความแฟนตาซีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ภายในงานได้ วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ SOURI พร้อมด้วยน้องชาย มิค-เมธัส โอภาสเอี่ยมขจร ร่วมงานด้วยที่ ร้าน SOURI สาขาศูนย์การค้า EMSPHERE
วิน เมธวิน กล่าวว่า “ตัวละครของ FUNCINATING GISMOW ทำให้ผมรู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง เพราะพวกมันไม่เพียงน่ารักเท่านั้น แต่ยังมีความหมายทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งแฝงอยู่ การผสานขนมหวานเข้ากับของเล่นสะสมถือเป็นการลองทำสิ่งใหม่ และผมเชื่อว่าจะเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่”
มิค เมธัส กล่าวว่า “จากกิจกรรมครั้งนี้ ผมได้สัมผัสถึงการผสานทางวัฒนธรรมระหว่างแบรนด์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ความหวานของ SOURI และความคิดสร้างสรรค์ของ FUNCINATING GISMOW หลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างไร้ที่ติ และทำให้แฟนๆ รู้สึกถึงสายสัมพันธ์ร่วมกับเรา การได้ร่วมงานนี้พร้อมกับเมธวินถือเป็นประสบการณ์ที่พิเศษสำหรับผม”