ททท.เปิดตัว“ลิซ่า”เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ Amazing Thailand โปรโมทการท่องเที่ยวไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศว่า “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ได้ตอบรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวไทยในฐานะ “Amazing Thailand Ambassador” เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 - กันยายน 2569 เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนํา การได้ร่วมงานกันในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างความสนใจในการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่เป็นการตอกย้ำคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน รวมถึงความอบอุ่นและไมตรีจิตของคนไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติว่า “ประเทศไทย” คือจุดหมายปลายทางที่พร้อมมอบประสบการณ์ที่จะสร้างความประทับใจกับผู้มาเยือน